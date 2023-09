”Pas de débordements, svp !”: l’appel du RWDM et de l’Union avant le derby bruxellois

Il ne devrait finalement y avoir aucun supporter de l’Union en tribune visiteuse, ce jeudi. Combien de fans noir et rouge seront présents au coup d’envoi ? C’est la grande question, puisque les Ultras ont annoncé qu’ils ne rentreraient qu’à la pause. Florian Le Joncour, défenseur du RWDM, leur a lancé un message, ce mercredi : “On comprend que cet horaire ne convienne pas à de nombreux supporters, mais nous avons besoin d’eux. Nous ne voulons pas leur imposer d’être au stade au coup d’envoi, mais j’espère avoir leur soutien dès la première minute.”

À l’Union, Alexander Blessin a rappelé que son équipe devra “se focaliser uniquement sur ce qui se passe sur la pelouse avant, pendant et après le match”. Le T1 lance un appel : “Je comprends qu’il y ait de l’émotion pour un derby chez les supporters, mais il y a une ligne au-delà de laquelle il n’y a pas lieu de discuter. J’espère qu’il n’y aura pas de débordements. On a vu ce qu’un derby comme Ajax – Feyenoord a apporté la semaine passée et on ne veut pas connaître ça.” À bon entendeur…