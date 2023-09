Ambiance : quand les Ultras du RWDM font (presque) basculer le derby

Si ces actions étaient restées bon enfant, la tension est montée entre les supporters des deux camps au fil de la semaine, pour se terminer mercredi soir par un affrontement sur le Parvis de Saint-Gilles dont tout le monde se serait bien passé.

Après de tels incidents, on craignait de nouveaux débordements le jour du match. Si les supporters unionistes avaient annoncé le boycott, les supporters du RWDM ont appris que des supporters adverses étaient parvenus à se procurer des tickets… dans une tribune réservée aux Molenbeekois. Il n’en fallait pas plus pour provoquer leur colère et voir plusieurs Ultras se placer devant la tribune Goethals pour tenter d’empêcher toute entrée d’un supporter unioniste. La police présente en nombre se montrait toutefois dissuasive et les Ultras molenbeekois restaient calmes.

Des Ultras qui avaient donc laissé leur bloc vide en début de match, bien décidés à aller au bout de leur boycott. Comme promis, ils n’ont empêché aucun autre supporter de rentrer dans la tribune et sont restés durant 40 minutes au pied de leur tribune, une bière à la main et un œil sur le match à travers les grillages.

Finalement, les Ultras rentraient dans la tribune à 19h10, de quoi faire monter l’ambiance d’un cran. Et même de deux lorsque Gueye faisait 1-2 quatre minutes plus tard avant que le but de Dwomoh inscrit à 19h16 ne fasse exploser le stade. Comme si les joueurs du RWDM avaient attendu leurs supporters pour commencer à jouer.

La fin de match fut cruelle pour les Molenbeekois mais pas de quoi les empêcher d’acclamer leurs joueurs.