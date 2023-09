Le slip de Cocchiere, une visite au commissariat, un flamant rose, la coupe subtilisée : les plus belles anecdotes des frères Cabeke avant RWDM-Union

Ils ont fait le mur en Angleterre

Un voyage en Angleterre a marqué Geoffrey. “L’année où nous sommes montés en D2 avec l’Union, nous sommes partis disputer un match amical en Angleterre. Nous avions pris le bateau le vendredi pour déjà être sur place le vendredi soir et dormir là-bas la veille du match. Après avoir pris possession de nos chambres, avec notre petite bande composée de Neels, Sadin, Rajsel, Wallaert et Morren, on a décidé de quitter l’hôtel le soir pour aller boire un petit verre. On s’est retrouvé dans un petit festival et on a bu chacun deux bières d’un demi-litre, pas vraiment la préparation parfaite pour le match du lendemain, d’autant que nous affrontions une équipe de D2 anglaise. Mais, au final, nous avons gagné ce match amical. On s’est dit que c’était peut-être la bonne tactique pour préparer nos futurs matchs de championnat.”

Le slip de Cocchiere

Avec Anthony Sadin, les frères Cabeke étaient les rois des blagues dans le vestiaire de l’Union. L’une d’elles reste mémorable. “Avant un entraînement, nous avions réussi à couper dans le t-shirt et le slip d’Ignazio Cocchiere. S’il avait rapidement remarqué pour son t-shirt d’entraînement, il n’avait rien vu pour son slip. Lors d’un démarquage pendant l’entraînement, à un certain moment, il s’arrête au milieu de terrain et crie en italien : porcozio. C’est là qu’il a senti qu’il avait ses c******* qui dépassaient de son slip”, rigole Anthony.

Geoffrey, Cocchiere, Sadin et Anthony à l'Union. ©dr

Les parties de cartes interdites par Grosjean

Les trajets en car peuvent parfois êtres longs, comme nous le raconte Geoffrey. “Lors de nos déplacements avec l’Union, nous étions toujours assis au fond du car, avec notre petite bande, on aimait bien faire une partie de cartes dans le bus avant nos matchs pour tuer le temps. Mais, en début de saison, alors que les résultats n’étaient pas exceptionnels, on s’est une fois bien fait enguirlander par Marc Grosjean qui ne voulait plus qu’on joue aux cartes. Pour lui, c’était la preuve que nous n’étions pas concentrés sur notre match. Mais après 2-3 victoires, ça s’est rapidement arrangé et on a pu retrouver nos parties de cartes.”

Les jeux de cartes, une tradition à l'Union. ©DR

Un match sans son maillot

Arriver au stade sans maillot. Une histoire vécue par Anthony. “Lors du tour final de D3, nous avons été battus 0-3 par Turnhout au match aller. Je m’étais fait mal lors de ce match et comme nous avions été archi dominés, je pensais que c’était fini. J’avais donc été donner mon maillot à un supporter. Et puis, au retour, l’équipe fait un miracle à Turnhout en l’emportant 1-4, on passe en demi-finale, que je ne joue pas car j’ai encore mal. Vient la finale pour laquelle je suis rétabli. Mais je me retrouve alors à l’Union… sans maillot. J’ai pu aller jusqu’au domicile du supporter pour récupérer mon maillot qu’il avait gentiment lavé pour que je puisse quand même disputer ce match.”

Ils ont marqué le même but avec l’Union et le RWDM

Jouer avec son frère jumeau dans une même équipe n’est pas un fait commun. Deux frangins qui avaient une certaine connexion. “Je me souviens de deux buts que j’ai pu marquer, qui étaient la copie conforme l’un de l’autre, précise Anthony. Le premier, c’était avec l’Union, lors d’un match à Hoogstraten. Geoffrey déborde sur la gauche et centre en retrait, ce qui me permet de faire le 0-1 à la 88e pour une victoire hyper importante dans cette montée de D3 en D2. Et, quelques années plus tard, on a vécu exactement la même action au RWDM contre le RFC Liège. Lors de notre victoire 4-0, j'avais inscrit le 2-0 sur ce même assist de Geoffrey. La seule différence, c’est que j’en ai mis un du pied droit et l’autre du pied gauche.”

Le but d'Anthony contre Liège sur assist de Geoffrey. Une grande joie. ©oosters

Un fou rire nommé Jack Daniels

Les casiers des joueurs regorgeaient de secrets au RWDM, confie Anthony. “Au RWDM, nous avions toujours quelque chose à boire et à manger dans nos casiers. Un jour, en arrivant à l’entraînement, le coach Drazen Brncic nous annonce que le club a réalisé un nouveau transfert. Un certain Jack. On s’est tous regardé, on ne savait pas de qui il s’agissait et là il nous dit qu’il s’appelle Jack Daniels. Il venait de trouver les boissons et la nourriture qu’il y avait dans les casiers, notamment dans celui de Miguel Santos Pravos. Ce week-end-là, j’étais sur le banc et le coach crie : “Enfin Miguel, à qui donnes-tu la balle ?”. J’ai alors répondu à Jack, ce qui nous a valu un fou rire interminable sur le banc. Heureusement que nous menions 4-0 sinon je pense que le coach m’en aurait mis une.”

Une soirée du Nouvel An au Machtens

Au-delà de toutes les soirées d’après-match vécues au stade, un 31 décembre fut inoubliable pour Geoffrey. “Lors de la saison de notre titre en D2 amateurs, alors que nous avions un groupe fantastique, nous avons fêté le Nouvel An dans les business seats du stade Machtens. Nous avions demandé à Thierry Dailly si nous pouvions louer les business ou une salle du stade pour fêter tous ensemble le Nouvel An car c’était un peu compliqué d’accueillir autant de monde à la maison. C’était la bande Liard, Brouckaert, Santos Pravos, Mabika, Damblon et d’autres. Avec les femmes y compris, nous étions une vingtaine et nous avons passé une très bonne soirée de Nouvel An. Nous ne sommes toutefois pas restés dormir au stade, nous avions été assez sages. Une soirée inoubliable, comme l’ont été toutes nos soirées d’après-match fêtées avec les supporters au stade.”

Une visite au commissariat

Au RWDM, c’est avec Brouckaert qu’Anthony Cabeke a trouvé un nouveau camarade de jeu. Mais une blague leur a valu un petit détour assez spécial par le commissariat. “Que ce soit à l’Union ou à Molenbeek, on a mis les voitures de certains sur le terrain. Au RWDM, je me rappelle qu’on avait mis celle de Damblon sur le terrain avec plein de confettis à l’intérieur. Plus tard dans la soirée, on est sorti fêter la victoire et, le lendemain, on a retrouvé sa voiture avec un carreau cassé. On a alors dû aller au commissariat pour déclarer le vol, avec un petit verre dans le nez. Vu notre état, on a un peu fait les zot (NdlR : fous en bruxellois) devant des policiers qui ont dû aller faire des photos du véhicule dans lequel ils ont trouvé des tonnes de confettis.”

Un enterrement de vie de garçon au Machtens

C’est après leur passage au RWDM que les frères Cabeke ont vécu l’un de leurs plus grands moments. Lorsqu’Anthony a organisé l’enterrement de vie de garçon de Geoffrey. Un vendredi entre amis du côté des Pays-Bas qui s’est terminé le samedi 13 mai dernier au stade Machtens par le sacre du RWDM et Geoffrey déguisé en flamant rose. “Je voulais un déguisement bien flash. On a essayé de lui faire donner le coup d’envoi comme ça mais vu l’importance du match, je comprends le refus du club”, explique Anthony. Geoffrey, lui, n’oublie pas. “Nous n’avions pas énormément de dates pour organiser mon enterrement de vie de garçon et je me doutais qu’Anthony choisirait cette date. Le fait que ce soit le match du titre a été la cerise sur le gâteau d’une soirée inoubliable. Mon déguisement ? Je ne compte même plus le nombre de photos que j’ai pu faire avec les supporters du RWDM, hilares de me voir dans un tel déguisement. Fêter mon enterrement de vie de garçon au stade Machtens et avec ce titre qui nous renvoie vers la D1A, je ne l’oublierai jamais. Tout comme le lendemain où j’étais sur le terrain pour disputer un match du tour final avec Asse. Autant vous dire qu’on n’était pas frais. Mais ça ne nous a pas empêchés de l’emporter.”

Geoffrey le flamant rose. ©RWDM

Ils sont partis avec la coupe de champion du RWDM

La soirée du titre du RWDM en D1B a été mémorable. “Lors du titre du RWDM en D1B la saison dernière, la coupe passait de main en main auprès des supporters. À un certain moment, elle est arrivée dans nos mains, à Geoffrey et moi, et on s’est lancé le défi de quitter le stade avec la coupe. Avec Geo, on est parti à deux et les gens nous félicitaient comme si on était encore des joueurs du RWDM. Si le team manager ne nous avait pas rattrapés deux kilomètres plus loin, on passait la nuit avec la coupe. Une coupe dont ils avaient absolument besoin le lendemain pour une séance photos.”

Ils ont posé avec la coupe de champion du RWDM en D1B. ©dr