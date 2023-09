Après la déception de l’Union, le RWDM enchaîne face à Gand dimanche : “Nous devons mieux gérer les émotions”

Des erreurs justement, il y en a eu sur le dernier but de l’Union. “Quand c’est 2-2 à la 90e, vous ne pouvez pas encaisser, peu importe la manière. Nous aurions dû faire preuve de plus d’intelligence sur la phase, conserver le ballon, faire la petite faute mais surtout mieux gérer les émotions.”

Ce qu’il faudra faire face à Gand dimanche, un autre gros morceau. “On a montré contre l’Antwerp et l’Union que nous pouvons rivaliser avec les grosses équipes de ce championnat. Il faudra le faire contre Gand, en osant plus jouer au football.”

Claudio Caçapa : “Quand vous ne pouvez pas gagner un match, vous devez tout faire pour ne pas le perdre”

Déception et frustration, deux mots toujours présents au réveil du côté du coach Claudio Caçapa. “Quand vous ne pouvez pas gagner un match, vous devez tout faire pour ne pas le perdre. Je suis très déçu pour mes joueurs qui ont fait les efforts, qui ont prouvé à 0-2 qu'ils n’étaient pas morts. Je suis satisfait du football proposé, de la maîtrise qui était plus au rendez-vous. Il y a juste ce dernier but qui m’agace.”

Mais le RWDM doit enchaîner. Avec Gand dimanche. “Je préfère enchainer très rapidement plutôt que de repenser à une défaite pendant une semaine.”

Gand, le leader, un autre gros calibre. “Une très bonne équipe, un nouveau match difficile. La clé sera d’être compact, d’avoir un bon bloc équipe et de bien utiliser le ballon. Mais les dernières prestations me rassurent et prouvent que ce groupe est capable de faire de belles choses.”

Rayon infirmerie, Le Joncour, sorti à la 40e jeudi, souffre des adducteurs. Sa participation au match de dimanche est fortement compromise.