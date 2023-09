L’avis de l’expert : Le RWDM à une marche de rivaliser avec le top

Inexistant face à Genk (0-4), balayé à Bruges (7-1), le RWDM a trop rapidement été catalogué comme un descendant plus que probable en fin de saison. Mais le RWDM a appris de ses erreurs, il a grandi, et même si son championnat se jouera face à des formations de moindre calibre, il est en train de prouver qu’il peut doucement rivaliser avec les équipes du top. La prestation ultra-défensive qui lui a permis de prendre un point à l’Antwerp samedi l’a prouvé, la réaction de ce jeudi dans le derby l’a confirmé. Mais pour parvenir à rivaliser avec les équipes du top, et les battre, il faudra faire preuve de constance de la première à la dernière minute, et pas rentrer dans sa rencontre à la 40e. Car ce RWDM-là a de la qualité, un cœur gros comme ça, et des joueurs de qualité qui doivent lui permettre de franchir ce cap. Réponse ce dimanche face à Gand, un nouveau test face à une autre équipe de ce fameux top.