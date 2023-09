Théo Defourny après la défaite face à l’Union : “En première mi-temps, nous n’avons pas joué un derby”

Encaisser le but de la défaite dans les arrêts de jeu d’un derby, rien de plus frustrant pour un joueur. Théo Defourny n’y allait pas par quatre chemins. “En première mi-temps, nous n’avons pas joué un derby. Nous étions en retard sur tout. On a commencé à jouer à la 40e mais avec un retard de deux buts ça devient compliqué de gagner un match. On est malgré tout revenu au score et ça fait ch*** d’encaisser ce but à la fin. Notre deuxième mi-temps était meilleur mais nous ne nous sommes pas créé beaucoup d’occasions. Le score fait ch*** mais il est logique”, confie le gardien molenbeekois.