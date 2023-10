"Ça sonne comme une victoire aujourd'hui" : les Molenbeekois très heureux après le partage face à Gand

À lire aussi

Vanhaezebrouck : “Je suis évidemment déçu de ne pas prendre les trois points, mais je ne me fais pas de souci. On n’était pas assez bon en première période, on manquait de maîtrise, mais c’était déjà mieux en seconde mi-temps. On a manqué de réalisme devant le but, sans quoi on aurait sûrement gagné. Il faudra faire mieux jeudi en Conférence League si on veut repartir avec les trois points.”

Defourny : “Ça sonne un peu comme une victoire aujourd’hui. On a su tenir, c’est ce qui nous a manqué il y a trois jours. C’est un bon point face à un prétendant au titre. Physiquement ce n’était pas simple, on n’a pas l’habitude d’enchainer les matchs tous les trois jours. Mais on a bien travaillé en équipe donc je suis très content. J’ai su aider l’équipe, mais c’est toute l’équipe qu’il faut féliciter aujourd’hui. Notre force ? C’est notre équipe. Tout le monde est concerné et tout le monde travaille ensemble, même ceux qui ne commencent pas la rencontre.”

Caçapa : “Je suis un coach heureux aujourd’hui et je suis fier de mes joueurs. Ce n’était pas facile, surtout en deuxième période, mais c’est mérité pour les efforts effectués. C’est un point qui va faire du bien. Les joueurs ont tout donné, ils n’ont rien lâché et y ont cru jusqu’au bout. La première mi-temps, c’était très bon, surtout avec le ballon. En deuxième, Gand avait plus de maîtrise et a beaucoup poussé. Il y a trois jours, on perdait à la 97ème et aujourd’hui on garde un point. Notre ADN c’est notre état d’esprit. Ce n’est pas facile de faire le jeu quand on joue contre le leader, mais on progresse petit à petit.”