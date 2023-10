Ne sait pas faire grand-chose sur le but de Fofana. Il a vécu cinq minutes de folie après l’heure de jeu avec trois parades magistrales. Un arrêt à bout portant sur une reprise de Tissoudali, sort une frappe flottante de De Sart et puis tel un chat, décoche une parade sur la frappe croisée de Fofana.

Heris 7

Se fait balader par Fofana sur le but d’ouverture, regarde et défend en reculant. Mais il s’est merveilleusement repris par la suite. Après près de deux mois d’absence, sa hargne, sa mentalité de guerrier et son impact dans les duels font du bien au RWDM.

Sissako 6

Une énorme floche au bout de quatre minutes qui aurait pu permettre à Tissoudali d’ouvrir la marque, heureusement il vient sauver la balle sur la ligne pour se racheter. Il est monté en puissance au fil des minutes pour gagner en assurance.

Segovia 6,5

Son expérience a fait la différence durant tout le match. A soulagé son équipe à plusieurs reprises.

Marsoni 6

Beaucoup de dribbles tentés et réussis en première mi-temps. Il a apporté de la percussion sur son flanc droit et s’est souvent projeté vers l’avant. Il boitait depuis la 35e et est sorti à la pause.

Koné 6,5

Pour sa première titularisation, il a apporté bien plus d’impact qu’Abner sur le flanc gauche. Il se projette bien plus souvent vers l’avant, apporte beaucoup plus de danger et sa technique balle au pied est un vrai plus. Sauve un ballon sur sa ligne à la 68e.

Dwomoh 6

Un peu moins présent qu’à l’accoutumée mais toujours aussi précieux et calme au moment de récupérer le cuir et de commencer à construire. Un peu de fatigue avec trois matchs en huit jours.

Abe 6

On a revu le Shuto Abe des premiers matchs. Demande le ballon, pose le jeu, distribué. Un peu éteint en seconde période.

Adélaïde 6,5

Un touché de balle au-dessus de la moyenne, une faculté à protéger la balle de tout son corps, à rendre propre n’importe quel ballon. Des passes venues d’ailleurs, énormément de facilité, sans vraiment tomber dans la nonchalance. Il va apporter beaucoup au RWDM.

Biron 6

Biron le buteur s’est transformé en Biron le travailleur pour l’équipe. Ses courses et ses appels font toujours du bien.

Gueye 6,5

Beaucoup de centres dans sa direction durant toute la première mi-temps, il a été récompensé de ses efforts avec cette tête sur le 1-1. Travail ingrat en seconde période mais ne compte pas ses efforts.

Camara 6

Difficile de remplacer Marsoni à la pause, surtout au vu de l’activité du flanc gauche gantois. Il est à créditer d’une bonne entrée au jeu.

Sanchez 5,5

Monté au jeu dans un rôle plus défensif. Il a fait le taf, sans étincelles.

Caçapa 6,5

Dans une semaine de trois jours, le coach a fait souffler certains joueurs. Il a remodelé sa défense suite à l’absence de Le Joncour et à la fatigue de Klaus. Lancer Reine-Adélaïde et Koné fut également une belle réussite. Son système de jeu a permis à son équipe de bien attaquer en première période et puis de bien défendre sous la pression gantoise après le repos.