Biron out plusieurs mois, l’occasion de voir Reine-Adélaïde et Mercier associés

En effet, ce dimanche, Mickaël Biron, à nouveau très remuant mais également souvent mis au tapis par les Gantois, est sorti de la rencontre blessé. Si le coach ne savait pas encore exactement de quoi souffrait son attaquant dimanche soir, son inquiétude était déjà palpable. “Il avait mal en rentrant au vestiaire. Je ne sais pas encore où exactement même s’il semble que ce soit le genou. J’espère juste que ce n’est rien de grave”, glissait le coach du RWDM en conférence de presse d’aprè-match.

Malheureusement pour le RWDM et son entraîneur, les doutes émis après la rencontre de dimanche ont été confirmés ce lundi puisque l’attaquant molenbeekois souffre d’une blessure au ménisque et ne devrait plus jouer en 2023, son indisponibilité étant estimée à trois mois.

Biron l’indispensable

La blessure de Biron est une véritable tuile pour Claudio Caçapa qui avait trouvé le bon équilibre en associant le Martiniquais à Makhtar Gueye sur le front de l’attaque. Les deux attaquants se trouvaient de mieux en mieux sur le terrain et au plus les semaines allaient avancer, au plus leur complémentarité devait devenir une des forces du RWDM. Biron, c’est également trois réalisations déjà cette saison et surtout de la vitesse, de la percussion, des dribbles et des mouvements incessants. Un véritable attaquant de poche dont se méfiaient toutes les défenses du championnat.

Pathé Mboup comme remplaçant idéal ?

Le RWDM ne possède pas deux profils comme celui de Mickaël Biron tant il est unique. Mais des solutions existent pour tenter de le remplacer. Si Claudio Caçapa souhaite conserver un système à deux attaquants, la meilleure solution semble être Pathé Mboup. Monté au jeu sur le flanc droit dimanche contre Gand, il a prouvé qu’il avait aussi certaines qualités de percussion et une vitesse intéressante. Le voir tourner autour de Gueye pourrait être envisagé, et permettrait à Caçapa de ne pas devoir chambouler tout son schéma tactique. Reste désormais à savoir si le Sénégalais de 19 ans est déjà prêt à débuter une rencontre, lui qui évoluait dans l’équipe B de Lyon la saison dernière.

Mais la direction, qui lui a fait signer un contrat jusqu’en 2026, compte sur lui. Et justement à ce poste. “Pathé est un jeune joueur offensif polyvalent qui peut jouer sur l’aile de chaque côté ou également dans l’axe”, avait précisé Gauthier Ganaye lors de la signature du Sénégalais.

L’occasion de tester la complémentarité entre Mercier et Reine-Adélaïde

L’autre solution qui s’offre au coach molenbeekois serait de repasser à un système avec un seul attaquant, comme ce fut le cas en début de saison lorsque Biron était le seul attaquant. On pourrait alors très bien imaginer Caçapa placer Reine-Adélaïde dans un rôle plus offensif derrière Gueye et aligner également Mercier en soutien des deux joueurs offensifs. Un système qui permettrait alors de voir les deux maestros en action ensemble, ce dont beaucoup rêvent.

C’est d’ailleurs une question que beaucoup se posaient ces dernières semaines, à savoir si Mercier et Reine-Adélaïde pourraient être un jour alignés ensemble ?

L’indisponibilité de Biron pourrait donc être l’occasion rêvée de tester une complémentarité dont personne ne doute réellement. D’autant que le système proposé par Caçapa ces dernières semaines se transforme régulièrement en un trio offensif, Biron coulissant régulièrement sur un flanc. Voir Jeff Reine-Adélaïde glisser sur la gauche, comme Arsène Wenger voulait l’utiliser lorsqu’il l’a lancé à Arsenal, et Mercier à droite, voir dans un rôle d’homme libre, pourrait très bien tenir la route et permettrait alors à Gueye de disposer de deux véritables rampes de lancement dans son dos.

guillement "Jeff et Xavier peuvent très bien s’entendre."

Une association à laquelle Caçapa ne semble pas réfractaire. “Jeff a démontré toutes ses qualités contre Gand. Je savais qu’il pourrait nous aider dans la maîtrise du ballon. C’est un joueur intelligent, technique, qui nous a portés, surtout en première mi-temps. Il va beaucoup apporter à cette équipe, tout comme Mercier le fait depuis le début de la saison. Je suis persuadé que nous pouvons les aligner ensemble et que les deux peuvent très bien s’entendre.”