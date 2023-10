Le temps des casquettes contre les grands est révolu pour le RWDM

Il ne faut pas oublier qu’avant de se déplacer au Machtens, les Buffalos d’Hein Vanhaezebrouck, toujours invaincus, étaient fièrement installés en tête du classement. Si le RWDM a plutôt dominé le ballon en première période, les Gantois ont pensé à exploiter des opportunités de contres. Tarik Tissoudali a émis un avertissement, avant que Malick Fofana sur une belle inspiration n’ouvre le score. Dans un remake un peu moins palpitant du scénario du derby de jeudi contre l’Union SG, les Molenbeekois ont recollé au score juste avant la pause. Comme si, cette semaine, le temps additionnel précédant l’entracte donnait des ailes aux hommes de Caçapa. Dans les airs, sur un service de Jonathan Heris, Makhtar Gueye a pris l’ascendant sur Paul Nardi. Le Sénégalais en est déjà à sa quatrième réalisation de la saison.

Contrairement au match face à l’Union SG, par contre, le RWDM est parvenu à conserver le score cette fois. Non sans souffrir évidemment. La Gantoise, privée d’Hugo Cuypers et qui a commencé sans Gift Orban, garde une des forces de frappe les plus dangereuses du pays. À l’instar de ses dernières prestations, Théo Defourny a encore dû en sortir quelques-unes. “La première période a été meilleure en termes de possession de balle, a analysé Caçapa. Ça n’a pas été facile en deuxième. Les Gantois nous ont poussés à jouer avec un bloc bas. Ce point va faire du bien. Je suis fier de ce que mes joueurs ont donné.”

Autre satisfaction : le coach a pu s’apercevoir qu’il disposait d’une certaine profondeur d’effectif. Quantitativement le noyau est large, peut-être même trop. Mais les remplaçants apportent leur pierre à l’édifice et de la qualité. L’absence de Florian Le Joncour (qui sera indisponible huit semaines) a bien été absorbée par un trio défensif inédit. Et que dire de la performance de Jeff Reine-Adélaïde qui, lui aussi, a pu étaler quelques bribes de son talent ?

À l’horizon se présente maintenant un programme plus abordable pour le RWDM. Avec Charleroi en entrée dès ce vendredi. La survie du club parmi l’élite se jouera justement contre des équipes comme Westerlo, Saint-Trond ou Eupen. Il faudra confirmer et prendre des points.