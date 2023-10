Heris, le guerrier du stade Machtens

Dimanche, il a même disputé l’intégralité de la rencontre alors qu’il n’aurait même pas dû se trouver sur la pelouse au coup d’envoi. “Avec la blessure de Le Joncour et l’absence de Klaus, on commence à être un peu court au niveau défensif. Ce n’était pas du tout dans les plans mais le coach m’a demandé si j’étais en mesure de jouer ce dimanche. De temps en temps, il faut mordre sur sa chique pour aider au mieux le groupe et permettre aux autres de souffler.”

Une rencontre qui n’avait pas très bien débuté pour le défenseur du RWDM, baladé par Fofana sur le but des Gantois. “Le coach m’avait dit de le coller même s’il partait tout à fait à l’opposé de ma place initiale sur le terrain, de le suivre et de ne pas le laisser prendre de la vitesse. Malheureusement, il m’a mis dans le vent avec son crochet alors que je ne savais pas si quelqu’un me couvrait ou pas. Je suis fautif sur cette phase car j’aurais peut-être dû le presser un peu plus rapidement. Je l’ai laissé prendre de la vitesse et je prends la responsabilité de ce but. C’est aussi sur ce genre de phase que j’ai besoin d’un petit peu de temps pour retrouver plus de dynamisme dans mes mouvements.”

Jonathan Heris s’est ensuite merveilleusement repris avec un assist royal sur le but de Makhtar Gueye. “Pour un retour, dans l’ensemble, c’était plutôt positif. Je ne suis pas du genre à me lancer des fleurs mais j’ai bien géré mon match du début à la fin. Dommage cette erreur sur le but de Gand.”

Un guerrier dont a besoin le RWDM

Au-delà de son assist, on a vu un Heris qui avait faim de football, livrant une prestation dans son style si caractéristique. Un véritable guerrier sur le terrain, un joueur qui met de l’impact dans les duels, qui n’a pas peur d’aller au contact et dont la mentalité doit servir d’exemple pour tous ces équipiers. Son sauvetage sur la ligne en seconde période résumait à lui seul toute son envie. Le guerrier du Machtens, c’est lui. “Cette force de caractère est l’une de mes qualités, quelque chose que j’ai toujours eu en moi. Après deux mois, j’étais un peu dans le dur physiquement en fin de match mais j’ai misé sur mon mental pour tenir jusqu’au bout.”

Depuis son dernier match contre Malines le 12 août dernier, l’équipe du RWDM a bien changé avec une fin de mercato agitée. Heris a donc dû trouver ses marques au sein d’une toute nouvelle défense. “Je n’avais pas encore eu la chance de jouer avec les nouveaux joueurs. C’est la première fois que je jouais avec Sissako, Segovia, Koné et Marsoni. Je suis désormais l’un des derniers rescapés du noyau de la saison dernière mais c’est un plaisir d’évoluer aux côtés de ces joueurs.”

Des joueurs qui n’ont pas craqué dans les derniers instants, comme ils l’avaient vécu de façon très frustrante en concédant la défaite face à l’Union dans les arrêts de jeu. “Quand nous sommes arrivés dans les cinq dernières minutes, on a senti une petite pointe de stress après ce que nous avions vécu le jeudi contre l’Union”, reconnaît-il.

Mais le RWDM a conservé le point du partage, s’offrant un début de saison réussi. “Le bilan comptable n’est pas mauvais, surtout quand on voit notre calendrier jusqu’ici. Si on nous avait dit que nous aurions autant de points après deux mois de compétition, nous aurions signé des deux mains. Nous donnons du fil à retordre aux grosses équipes et si nous conservons ce même état d’esprit, nous prendrons encore beaucoup de points et réaliserons quelque chose de bien.”