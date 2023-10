Youssouf Koné, l’ailier qui colle parfaitement au style Caçapa

Mais l’attente en valait la peine. Dans un match engagé, face au leader gantois (avant ce week-end), les supporters du RWDM et tous les observateurs ont pu découvrir Youssouf Koné et voir ce qu’il avait dans le ventre. Il faut dire que l’attente était grande autour d’un joueur qui dispose d’un solide CV.

La Ligue des champions et un joueur à 9 millions d’euros

Après avoir terminé sa formation à Lille, Youssouf Koné a été prêté à Reims une saison avant de partir pour neuf millions du côté de l’Olympique Lyonnais. Après ce transfert, il a connu plusieurs aventures européennes en prêt en passant par Elche en Espagne et Hatayspor en Turquie avant de revenir jouer pour Troyes et Ajaccio en France. L’arrière latéral de 28 ans n’aura finalement joué que 16 matchs pour l’OL mais en comptabilise 70 en Ligue 1 ainsi que cinq matchs de Ligue des champions. Une sacrée dose d’expérience donc pour les Molenbeekois.

Une vraie solution à gauche

Depuis le début de la saison, Claudio Caçapa avait titularisé Abner dans un rôle de piston sur le flanc gauche. Si le Brésilien n’a pas vraiment commis d’erreurs depuis son arrivée à Molenbeek, on ne peut pas dire que son impact ait été énorme. Plutôt puissant dans les duels, il est parfois maladroit ballon pied et s’il a corrigé quelques défauts dans son repli défensif, il n’apporte plus vraiment de solutions dans les reconversions offensives. On l’avait vu tenter plusieurs débordements et centres intéressants lors de ses premiers matchs mais ces dernières semaines, il s’est contenté de sa tâche défensive, ne sortant que très rarement arpenter son flanc gauche. Une fois Koné qualifié, sa titularisation ne faisait plus vraiment de doute.

guillement J'aime me projeter vers l'avant, c'est l'une de mes qualités.

On attendait donc beaucoup de cet arrière gauche de 28 ans et on n’a pas été déçu. Face à Gand, on l’a vu très bon dans son repli défensif mais surtout très présent en zone offensive. Le Malien s’est régulièrement montré disponible pour combiner au sol avec ses équipiers, on l’a notamment vu plusieurs fois chercher la passe en direction de Jeff-Reine Adélaïde, autre ancien Lyonnais. Collé à sa ligne, il a également tenté plusieurs débordements et dribbles dont certains ont apporté un réel danger dans la surface adverse. “J’aime me projeter vers l’avant, c’est l’une de mes qualités”, confie-t-il.

Un joueur capable de défendre mais aussi de se projeter efficacement vers l’avant, de jouer au football, voilà un profil qui colle parfaitement au style de jeu de son entraîneur Claudio Caçapa. Deux hommes qui se sont croisés en 2019 puisque Caçapa a coaché Koné lors de sa période lyonnaise, avant que les deux hommes ne s’appellent au mois d’août pour trouver un terrain d’entente et voir le Malien retrouver son mentor à Molenbeek.

Il n’avait plus joué depuis mai dernier

Après avoir résilié son contrat avec Lyon, Youssouf Koné a dû se montrer patient durant tout le mercato estival. S’il a eu des touches avec l’APOEL Nicosie et qu’il a été tout proche de signer à… Charleroi (l’adversaire du RWDM ce vendredi), c’est bien à Molenbeek que Koné a posé ses valises, charmé par l’idée de retrouver un coach qu’il connaissait bien.

Titularisé contre Gand, Koné est sorti du terrain pétri de crampes. “Je n’avais plus joué un match officiel depuis le mois de mai. Pour commencer un match contre une équipe comme La Gantoise, il fallait avant tout que je sois prêt dans ma tête. Mais en fin de match, j’avais des crampes aux ischios et dans les deux mollets. J’étais totalement vidé et j’ai demandé mon remplacement. Mais pour une première, c’est encourageant.”

Nul doute qu’on le reverra à ce poste tant sa prestation a été convaincante. “Après une si longue période sans compétition, j’ai besoin d’enchaîner les matchs pour monter en puissance et évoluer à mon meilleur niveau.”