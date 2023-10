Après les galères, Jeff-Reine Adélaïde revit au RWDM : “J’ai retrouvé le sourire et le goût de l’effort”

Jeff-Reine Adélaïde, comment avez-vous vécu vos premiers matchs pour le compte du RWDM ?

”Le bilan est plutôt positif. J’essaie d’apporter un plus à l’équipe et de l’aider offensivement. Et quand je vois mes équipiers se battre les uns pour les autres, ça me donne encore plus envie de les aider.”

Êtes-vous satisfait de vos prestations et de votre niveau de jeu ?

”Pour le moment, je suis satisfait de mes premiers matchs, notamment par rapport au temps de jeu que m’accorde le coach. Je dois désormais monter petit à petit en puissance pour apporter beaucoup plus à l’équipe, notamment avec plus de stats.”

On suppose que vous êtes soulagé de pouvoir enchaîner les matchs après les galères que vous avez vécues ?

”Mes soucis physiques sont derrière moi, je rejoue depuis un an et demi déjà, même si je n’ai pas enchaîné beaucoup de matchs. C’est ce que je suis venu chercher ici à Molenbeek et je suis content de voir que mon corps réagit bien à la charge de travail. Je dois désormais grandir match après match et montrer au public que tout ça est bel et bien derrière moi.”

À quel niveau estimez-vous être pour l’instant ?

”Je suis à 80 % de mes capacités. Ça fait un long moment que je n’ai pas enchaîné les matchs, mais je travaille très dur pour revenir à mon meilleur niveau afin d’aider l’équipe au mieux et montrer de quoi je suis encore capable.”

Vous avez connu deux années très difficiles avec vos deux graves blessures. Comment les avez-vous vécues sur le plan mental ?

”Ça a été très dur à vivre, surtout la deuxième blessure. J’ai fait appel à un préparateur mental qui m’a beaucoup aidé. C’est pour ça qu’aujourd’hui j’ai retrouvé le sourire, que je suis heureux de partager des moments avec un groupe, que ce soit à Lyon ou à Molenbeek. Je vais très bien et c’est le plus important pour moi.”

guillement "Retrouver le coach Caçapa était la meilleure décision pour moi."

Vous qui avez connu des clubs comme Arsenal ou Lyon, qu’est-ce qui vous a motivé à poser vos valises du côté de Molenbeek ?

”Ma plus grosse motivation, ça a été le coach. On se connaît depuis longtemps, il m’a connu avant mes blessures, il sait ce que j’ai traversé et surtout, il a confiance en moi. C’est cette confiance que j’essaie de lui rendre sur le terrain. C’est quelqu’un qui m’a toujours conseillé depuis mon arrivée à Lyon. Le retrouver ici me permet de me dire que venir au RWDM était le bon choix pour moi.”

Venir à Molenbeek, c’est aussi l’occasion de se reconstruire tranquillement, loin des regards de la France ?

”Ça fait un moment que je souhaitais partir un peu plus loin que la France, découvrir un autre pays. La présence du président a facilité les choses grâce aux passerelles qui existent entre les deux clubs. Mais c’est surtout la présence du coach Caçapa qui m’a décidé à venir ici.”

Vous avez donc découvert le championnat belge. Votre regard sur notre compétition ?

”C’est un football qu’on ne regarde pas beaucoup en France mais beaucoup de Français seraient étonnés par l’intensité de ce championnat. Toutes les équipes veulent à tout prix gagner, comme on l’a vu lors de notre affrontement face à l’Union où personne ne voulait se contenter du point du partage. Ça démontre qu’il y a un sacré niveau en Belgique.”

Vous avez prévu de rester longtemps chez nous ?

”Ça va dépendre de mes performances et de comment on va continuer à jouer avec l’équipe. Mais j’évolue dans un groupe au sein duquel je me sens très bien. J’ai rarement aimé défendre dans ma carrière mais quand je vois nos deux attaquants venir défendre dans la surface, ça me donne envie d’aider tout le monde. J’ai retrouvé le goût de l’effort.”

Avec la blessure de Biron, votre positionnement dans cette équipe peut-il évoluer et devenir plus offensif ?

”Après toutes les blessures que j’ai connues dans ma carrière, je me sens juste très bien sur le terrain, peu importe la position. C’est au milieu que je peux le plus aider l’équipe mais le coach me connaît parfaitement et il sait très bien où il pourra m’utiliser, en fonction de ses besoins.”

guillement "Avec Mercier, notre complicité est réelle."

Une association avec Xavier Mercier est-elle possible ?

”Nous sommes très complémentaires sur le plan technique, nous sommes assis l’un à côté de l’autre dans le vestiaire et on s’entend super bien. J’espère que l’on retrouvera un jour tous ces éléments sur le terrain. Je ne sais pas ce que le coach nous réserve pour le match de vendredi mais je sais que notre complicité est réelle, que l’on se trouverait facilement dans les intervalles.”

Que peut-on attendre de votre match de ce vendredi à Charleroi ?

”C’est un match charnière pour nous. Nous allons là-bas avec l’intention de gagner, en gardant la même humilité que celle des derniers matchs. La même détermination aussi.”