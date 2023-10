Et puis il y a eu ces fameuses dix minutes d’arrêts de jeu au cours desquelles le RWDM est sorti du rang. Une égalisation, une première carte jaune pour rouspétance pour Gueye, suivie quelques instants d’une seconde plus incompréhensibles alors que le Sénégalais était venu… calmer ses équipiers. “Sur sa première jaune, Makhtar réclame une faute sur Shuto mais l’arbitre ne l’écoute même pas. Sur le second, il était dans l’échauffourée mais pour séparer les joueurs. L’arbitre lui remet une carte jaune. Il a alors senti de l’injustice de la part de l’arbitre et il a logiquement pété les plombs”, explique Xavier Mercier.

Le pire était encore à venir, lorsque Dragsnes surgissait pour clouer au sol les Molenbeekois. “Nous avons craqué mentalement durant les arrêts de jeu. Nous ne sommes pas parvenus à gérer nos émotions et nous sommes déçus après un tel résultat. La soirée se finit très mal alors que nous étions aux commandes après avoir bien respecté le plan de jeu.”

Mais ce vendredi, le RWDM a perdu bien plus qu’un match. Le coup au moral est rude et il faudra affronter Westerlo sans Gueye, qui sera suspendu. “On va devoir jouer notre prochain match sans attaquant à cause de ces deux cartons jaunes injustifiés. On fait confiance au coach pour trouver des solutions. Moi seul en pointe ? Je l’ai déjà fait”, ponctuait plus légèrement Xavier Mercier.