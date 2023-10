Ces fins de match mal gérées qui coûtent cher au RWDM : “Nous devons être plus matures en fin de match”

Cette gestion des émotions pose un sérieux souci et a déjà coûté quatre points aux Molenbeekois cette saison. Un problème dont est conscient Claudio Çaçapa. “Je ne pense pas que la pression du public de Charleroi explique ce retournement de situation. Par contre, il y a un véritable aspect mental qui fait défaut au sein de mon équipe. Nous avions réalisé le plus dur en marquant ce but, dans un match que nous ne maîtrisions pas. Mais aujourd’hui, un match ne dure plus 90 minutes mais près de 100. Mes joueurs doivent être plus méchants dans ces derniers instants, ils doivent être plus matures en fin de match car cette mauvaise gestion des émotions nous coûte des points.”

Sur la pelouse de Charleroi, le RWDM a perdu plus que trois points. Perdre dans de telles circonstances risque d’avoir des répercussions négatives sur le groupe, d’autant que l’exclusion injuste de Gueye a amené son lot de frustration mais aussi quelques tensions qui sont apparues dans le vestiaire après la rencontre. Au-delà de la défaite, c’est peut-être une mini-crise que Caçapa va devoir gérer au cours des prochains jours. “J’espère que cette défaite n’aura pas de répercussions mentales sur le groupe. J’espère aussi que c’est la dernière fois qu’on prend un but ou deux en fin de match. Je vais évoquer cet aspect mental avec mes joueurs à partir de lundi”, prévient le coach du RWDM.