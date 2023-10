Le RWDM est à trois points des Champions playoffs mais… il doit activer le mode “maintien”

À lire aussi

Genk et le Club Bruges ne sont pas loin

Par contre, le revers à Charleroi n’a, lui, pas seulement mis en évidence le souci de la gestion émotionnelle des fins de match. Alors que trois points auraient propulsé le RWDM à égalité de points avec Genk et le Club Bruges, aux portes des Champions playoffs, la défaite a surtout replongé le club dans la réalité. Dire que cette cruelle déception lui a remis les pieds sur terre serait exagéré. Surtout parce que personne ne s’est jamais emballé au Machtens. L’objectif annoncé a toujours été le maintien. “Le but, c’est de se sauver le plus rapidement, a rappelé Mercier vendredi. Le bilan jusqu’à présent n’est pas mal. Nous avons déjà joué toutes les grosses équipes quasiment (NdlR : il reste Anderlecht).”

Alors que le tiers des rencontres de la phase classique a été disputé, six équipes font pire que les troupes de Caçapa. Et lors des quatre prochaines journées, les Molenbeekois en affronteront trois d’entre elles : Westerlo, Courtrai et Eupen. Viendra également ce déplacement piégeux à Saint-Trond. Autant dire que les prochaines semaines seront cruciales dans la lutte pour la survie, encore plus après n’avoir enregistré qu’un seul succès lors des sept dernières sorties.

Mercier, Dailly, Rikelmi ou Mboup : qui jouera devant contre Westerlo ?

Ce combat serait tout simplement resté dans un coin de la tête si le RWDM était parvenu à garder l’avantage au Mambourg. Il apparaît maintenant au premier plan : l’écart avec la zone rouge ne s’élève qu’à deux points. “La trêve va faire du bien, a avoué Mercier. Nous avons eu pas mal de blessés. Il y a beaucoup de fatigue et pas mal de joueurs qui n’ont pas fait de préparation. Ça va permettre de régénérer tout ça et de remettre les idées en place.”

Éviter les playdowns, disputés par les quatre derniers, serait déjà une satisfaction. Y être ne serait pas synonyme de relégation non plus. Les deux derniers descendent et l’antépénultième dispute un barrage contre une équipe de Challenger Pro League. Les voyants sont loin d’être au rouge, donc. Mais plutôt à l’orange, à l’aube de quatre duels lors desquels l’accent sera clairement mis sur les résultats plutôt que sur le contenu.

Privé de 72 % de ses buts contre Westerlo

Attention à ce que les petites préoccupations ne deviennent pas carrément des inquiétudes à la lecture de la liste grandissante des indisponibles. Déjà que Mickael Biron a rejoint Florian Le Joncour, Julien de Sart ou encore Kylian Hazard à l’infirmerie, Makhtar Gueye loupera quoi qu’il arrive l’affrontement face à Westerlo à la suite de son exclusion à Charleroi. En d’autres mots : le RWDM sera privé de la source de 72 % de ses buts (8 sur 11) contre les Campinois. Une donnée qui complique la tâche de Caçapa, pour qui l’animation offensive prend les contours d’un sérieux casse-tête.

Chez les Zèbres, l’entraîneur brésilien a repêché Niklo Dailly qui, un temps condamné à la tribune, n’avait disputé que 24 minutes depuis la fin du mercato. Celui qui a été formé à Anderlecht et à Malines pourrait constituer une solution sur le front de l’attaque, même si ce n’est pas son poste de prédilection. Si la courbe de son temps de jeu prend la forme inverse de celle de Dailly, Pathé Mboup n’est pas plus un n°9 pour autant. Rikelmi, qui comble doucement son retard physique, non plus.

Reste la solution Mercier qui a déjà évolué à ce poste à une demi-douzaine de reprises, dont trois fois avec OH Louvain. Sous les ordres de Marc Brys, le créateur avait tout de même fait montre de ses talents de finisseur : il avait inscrit deux buts. L’échantillon n’est pas le plus représentatif mais donne peut-être des idées à Caçapa. Encore faudra-t-il lui trouver un pourvoyeur… Des responsabilités qui seraient probablement endossées par Jeff Reine-Adélaïde. Au-delà du court terme, le salut de Molenbeek passera forcément par une cohabitation sereine des deux artistes. “C’est normal que les automatismes ne soient pas encore installés, a analysé Mercier. C’est le premier match que nous jouons ensemble. Il va encore en falloir quelques-uns. Mais on parle même football.”