Bonne nouvelle pour le RWDM, Gueye ne sera pas suspendu contre Westerlo

Un recours qui a reçu une issue positive. “Suite à un recours entrepris par le club après la rencontre à Charleroi, la jaune infligée à Makhtar Gueye ce jour-là lui a été retirée. Il n’écope donc pas non plus d’une suspension et sera disponible pour le match de ce week-end face au KVC Westerlo”, se félicite le club molenbeekois.

Même si cela ne consolera pas tout à fait l’équipe, qui avait vu Charleroi l’emporter dans les derniers instants alors que les Molenbeekois venaient d’être réduits à dix.