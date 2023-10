13 ans à Lyon, deux Ligues des champions... Rencontre avec le préparateur physique du RWDM : “Avec Claudio Caçapa, nous étions voisins de terrain”

À lire aussi

13 années de fidélité à l’Olympique Lyonnais

”Je suis lyonnais, j’ai fait mes études universitaires en fac de sport à Lyon et puis j’ai eu l’opportunité dès mon master de rentrer à l’Olympique Lyonnais, commence Romain Segui. Pendant neuf ans, j’ai travaillé au centre de formation masculin avec les U15, U17 et U19. J’ai même été éducateur des U10 où j’ai eu sous mes ordres un certain Florian Da Silva que je retrouve aujourd’hui au RWDM. Après ces neuf années au centre de formation, j’ai eu l’opportunité de rejoindre l’équipe féminine pro de l’Olympique Lyonnais avec laquelle j’ai travaillé pendant quatre saisons. En tant que Lyonnais, c’est une grande fierté d’avoir vécu ces 13 saisons à l’OL.”

Lyon, un club qui a toujours eu une place spéciale dans le cœur de Romain Segui. “Je suis supporter de l’Olympique Lyonnais depuis que je suis tout petit. Mes parents m’emmenaient au stade. Se retrouver dans le staff des jeunes et puis dans celui de l’équipe féminine professionnelle, c’est un rêve qui est devenu réalité.”

Romain Segui à Lyon. ©mxs agency

Deux Ligues des champions à son palmarès

Romain Segui a été le préparateur physique de l’équipe féminine de Lyon durant quatre saisons. Une proposition qu’il a directement acceptée. “Quand on vous propose de rejoindre l’encadrement de l’équipe féminine pro de Lyon, on ne réfléchit pas. Et puis ça faisait neuf ans que je faisais les jeunes, j’avais envie de passer à autre chose. Je venais de passer un nouveau diplôme pour rejoindre le monde professionnel, c’était donc le bon moment.”

Cette expérience lui a permis de découvrir le monde du football féminin.” On a tendance à souvent comparer football féminin et masculin mais l’équipe féminine de Lyon c’est quand même le très haut niveau. C’est ce qui se fait de mieux, avec une équipe composée presque exclusivement de joueuses internationales. Ça a été un réel plaisir de les encadrer et une très belle expérience pour moi. J’ai pu faire mes armes chez les jeunes, disputer la Youth League avec les U19 et puis poursuivre mon évolution avec les filles.”

Une page de sa carrière faite de nombreux trophées glanés, notamment le plus prestigieux : la Ligue des champions. “En l’espace de quatre ans, j’ai gagné neuf titres nationaux et européens mais remporter deux Ligues des champions, c’est tout simplement exceptionnel. La première avait été assez particulière car c’était en plein Covid, avec le final 8. Nous avons joué le quart, la demie et la finale dans des stades vides. C’était très particulier de remporter un tel trophée dans un stade vide mais ça ne m’a pas empêché de rester 30 minutes à faire des câlins à la coupe au milieu du rond central tant c’était beau.”

Pour sa deuxième victoire en Ligue des champions, tous les ingrédients étaient réunis. “C’était contre le Barça, les deux équipes sortaient d’une grosse saison, cette finale était très attendue. Le match se jouait au Juventus Stadium, devant 50 000 personnes et on gagne 3-1 au terme d’une énorme finale. Avec les amis et la famille dans le stade, ça a été un très beau moment.”

Romain Segui a remporté deux fois la Ligue des champions avec les filles de Lyon. ©dr

Claudio Caçapa l’a attiré au RWDM

Après ces 13 années de fidélité à l’Olympique Lyonnais, après tout ces trophées remportés, Romain Segui a répondu favorablement à l’appel de Claudio Caçapa, qu’il avait côtoyé à Lyon justement. “Nous étions voisins de terrain puisque les filles et les garçons s’entraînaient l’un à côté de l’autre. Nous avions régulièrement des échanges sur nos séances d’entraînement, nous avions une relation cordiale et une fois qu’il a reçu la proposition du RWDM, il m’a naturellement appelé pour me proposer de devenir son préparateur physique ici. J’avais déjà commencé ma saison avec les filles à Lyon mais dans la vie, il faut savoir saisir des opportunités comme celle-ci.”

Romain Segui a retrouvé Claudio Caçapa au RWDM. ©DR

Notamment la découverte du monde pro chez les hommes. “C’est une belle opportunité dans ma carrière de rejoindre un nouveau championnat, au sein d’une équipe promue, avec un challenge bien différent de ce que j’ai connu avec les filles de Lyon qui raflaient tout. C’est aussi un club avec un gros passé historique qui revient sur le devant de la scène en D1, c’est quelque chose qui me plaît beaucoup. J’aime beaucoup l’ambiance dans le club, dans les tribunes, avec des supporters extraordinaires.”

Très rapidement, Romain Segui a dû trouver ses marques au sein d’un nouveau monde, d’un nouveau groupe et d’un nouveau championnat. “J’ai découvert un club familial, un groupe qui vit bien ensemble, où aucun mec ne se prend la grosse tête. J’ai aussi découvert un championnat très intense, avec beaucoup de jeunes joueurs et donc beaucoup d’énergie dans les matchs. On remarque que les datas au niveau athlétique sont vraiment élevées, parfois plus qu’en Ligue 1.”

Romain Segui, grand fan de trail, découvre aussi un nouveau pays. “J’ai 36 ans, c’est la première fois que je quitte Lyon et la France pour travailler. C’est à la fois excitant et stressant car pour la première fois, je sors de ma zone de confort. Mais venir en Belgique est un bon premier gap pour commencer une carrière à l’étranger.”

Les blessures au RWDM : “On ne sait pas prévenir ce genre de blessures”

Ces dernières semaines, l’infirmerie du RWDM s’est remplie. Le genre de scénario que déteste tout préparateur physique. “On cherche beaucoup de coupables dans le football quand quelque chose ne fonctionne pas. De par mon métier, je me remets toujours en question, j’essaie toujours de réfléchir à ce qui n’a pas fonctionné mais il faut aussi parfois se dire que les blessures sont multifactorielles et que ce serait trop facile et réducteur de ne cibler qu’un seul point. Il y a tous les facteurs invisibles comme la nutrition, le sommeil, l’hydratation et ce que fait le joueur quand il n’est pas sous nos ordres. Et puis il y a la malchance. Florian Le Joncour s’est blessé à l’adducteur sur un grand écart. Pour Biron, un adversaire vient taper dans son genou, ce qui le déséquilibre. Et pour Marsoni, Dwomoh fait tomber le joueur de La Gantoise sur Marsoni qui se replaçait et lui tombe sur la cheville. On ne sait pas prévenir ce genre de choses, ce n’est pas musculaire, ce sont des incidents de match.”

Le rôle de préparer physiquement reste donc ingrat. “On compte facilement le nombre de blessés mais combien de joueurs avons-nous sauvés d’une blessure grâce à notre travail ? C’est quelque chose qu’on ne peut pas quantifier et qui n’est donc pas visible.”

Son métier, sa passion

Très vite, Romain Segui a su ce dont il avait envie. “Comme tout gamin, je rêvais de devenir footballeur professionnel. J’ai assez vite été lucide sur mon niveau et à l’adolescence, j’ai compris que ça ne passerait pas. Je jouais à un petit niveau dans un club de National où je n’étais pas toujours titulaire. Il y a 20 ans, le préparateur physique n’existait pas vraiment dans les clubs, c’était le coach adjoint qui faisait faire des tours de terrain aux joueurs. Au début, je n’avais pas de notions de ce métier, je voulais donc être prof de sport. Et puis quand je suis rentré à la fac, plusieurs préparateurs physiques ont commencé à émerger, comme Robert Duverne qui était à Lyon et en équipe de France. Les cours à la fac sur le corps humain et comment réagissait le corps humain à l’effort m’intéressaient beaucoup. C’est comme ça que la préparation physique est venue se mettre dans ma tête. C’est celui qui gère les kilomètres ou l’intensité d’une séance. Aujourd’hui, le préparateur physique a un vrai rôle dans un staff.”