Caçapa était “au ciel” quand il apprit que Gueye serait disponible, reste à résoudre l’équation de la profondeur au RWDM : “J’ai d’autres astuces”

Les deux hommes sont parfaitement conscients de l’importance de Gueye “tant sur le plan offensif que défensif”. “C’est sûr que la justice qui a été rendue va lui servir de carburant, a déclaré Caçapa. Mais ce sera le cas pour toute l’équipe. Makhtar a faim. J’ai eu une conversation avec lui. Il a dit qu’il aimait marquer mais aussi faire marquer. J’étais au ciel quand j’ai appris qu’il pourrait jouer.”

La question, désormais, est surtout de savoir qui Gueye aura à ses côtés contre Westerlo ce samedi. À de nombreuses reprises, Caçapa a indiqué que Jeff Reine-Adélaïde et Xavier Mercier pouvaient très bien être alignés ensemble derrière l’attaquant. Il l’a encore répété ce vendredi. Ce cas de figure prive, par contre, l’équipe de profondeur, aux dépens de deux artistes qui préfèrent recevoir le ballon dans le pied.

guillement "Contre Charleroi, nous n'avons pas réussi à compenser avec les pistons."

La blessure du Mickael Biron a évidemment été un coup dur. Le Martiniquais incarnait justement ce profil plus mobile et rapide. “C’est vrai que nous avons manqué de profondeur récemment, a avoué Caçapa. Nous avons essayé de compenser (ce manque de profondeur) avec les pistons, Ilay Camara et Abner, contre Charleroi. Nous n’avons pas réussi. Mais j’ai d’autres astuces. Si Pathé Mboup pourrait recevoir davantage de temps de jeu ? Il pourrait, tout comme Rikelmi ou Niklo (Dailly). Vous allez voir ce que nous avons préparé pour trouver de la profondeur.”

Mboup est probablement le profil qui ressemble le plus à celui de Biron. L’attaquant, prêté par Lyon à Molenbeek, présente en plus l’avantage d’être ambidextre. Il fait partie des éléments les plus vifs de l’équipe. Il reste évidemment à exploiter tout le potentiel que renferment son pied droit et son gauche.