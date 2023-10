Nicolas Rommens, ancien capitaine du RWDM : “Je suis fier d’avoir fait partie de cette histoire”

Ses débuts pros à Westerlo

Né à Lier, c’est à Westerlo que Rommens a terminé sa formation. C’est aussi au sein du club campinois qu’il a effectué ses grands débuts chez les pros. En 2013, il dispute ses premières minutes lors d’une rencontre de playoffs pour tenter d’accéder à la D1A. “J’avais 17 ans lorsque j’ai disputé mon premier match chez les pros”, précise-t-il.

L’élite qu’il découvrira un an plus tard, disputant une vingtaine de rencontres lorsque Westerlo fut promu en D1. Après un passage d’un an du côté de Dessel, Rommens revient à Westerlo en 2017, d’abord en D1A où il s’est fait une place dans le onze de base avec 26 apparitions, et ensuite en D1B après la relégation des Campinois. “Après une saison à Dessel, je me souviens que Westerlo a payé pour me rapatrier. Je n’ai pas eu voix au chapitre durant les cinq premiers matchs mais après un changement de coach et l’arrivée de Jacky Mathijssen, je suis devenu un titulaire indiscutable en D1. Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à éviter la relégation au terme de la saison.”

guillement Westerlo et le RWDM ont une place très importante dans mon cœur."

S’il n’oublie pas ses premiers pas chez les pros, Nicolas Rommens n’oublie pas non plus son premier but en D1. “Nous jouions un match à Anderlecht, où je fêtais ma toute première titularisation chez les pros. J’ai eu la chance de marquer un but là-bas lors de notre victoire 1-2. C'est un souvenir qui restera à jamais gravé dans ma mémoire.”

Nicolas Rommens, le jour de son premier but chez les pros, lors de la victoire à Anderlecht. ©Copyright ISOSPORT

Au final, Nicolas Rommens a disputé 102 rencontres pour le compte de Westerlo. “C’est un club qui a compté dans ma carrière. Je regrette juste cette blessure encourue lors de ma dernière saison, alors que le club venait de changer de propriétaire. Je n’ai malheureusement pas été conservé et j’ai dû partir à Roulers.”

Fier capitaine du RWDM

Une petite saison seulement du côté de Roulers, où il a confirmé son statut de taulier de cette D1B, avant de répondre à l’appel du RWDM et de son président de l’époque, Thierry Dailly. “Après la faillite de Roulers, Thierry Dailly est venu me chercher. C’est d’ailleurs un homme pour lequel j’ai énormément de respect, sans oublier Fred Stilmant qui a été mon premier entraîneur à Molenbeek. J’ai alors découvert un club familial, avec des supporters que je n’oublierai jamais.”

Une équipe du RWDM dont il a porté le brassard de capitaine lors de sa deuxième saison. “Lorsqu’Anthony Sadin a quitté le club, le staff m’a choisi pour devenir le nouveau capitaine de l’équipe. C’était un honneur et une fierté d’être capitaine d’un club comme le RWDM. Un club qui garde une place très spéciale dans mon cœur.”

Monsieur phases arrêtées

Nicolas Rommens a disputé 59 rencontres pour le compte du RWDM. Il a aussi inscrit 11 buts et délivré 16 assists, devenant le roi des phases arrêtées en D1B. “J’ai tiré tous les coups francs, les corners et les penaltys. On a marqué énormément de buts sur phases arrêtées, c’était clairement une de nos forces. Le coach me faisait jouer en tant que n°8, dans un rôle de box to box qui me permettait d’être régulièrement aux abords de la surface. J’avais pas mal de libertés et je suis parvenu à bien les exploiter.”

Westerlo et le RWDM ont une place spéciale dans son coeur. ©belga

Seraing : son pire et son… meilleur souvenir

À Molenbeek, Nicolas Rommens a vécu pas mal de grands moments. Mais celui qui reste gravé dans sa mémoire, c’est ce fameux barrage contre Seraing, pour la montée en D1A. Un duel qui le divise encore aujourd’hui. “Ce match de Seraing est mon meilleur et mon pire souvenir au RWDM. Il y a tout d’abord ce match aller disputé dans un stade Machtens comble. L’avant-match avec ces supporters au milieu de la route pour accueillir le car, avec une horde de fumigènes et des encouragements inoubliables. Rien que d’en parler, j’en ai encore des frissons. Malheureusement, il y a eu la défaite dans la foulée et cette montée manquée qui reste mon plus grand regret au RWDM.”

Le fameux match de barrage perdu contre Seraing. ©belga

Un an après, le RWDM obtenait le titre, sans Nicolas Rommens, parti tenter sa chance en D1A du côté de Zulte Waregem. Une remontée du club au sein de l’élite à laquelle il aura contribué l’espace de deux saisons. “J’étais très fier de voir le RWDM décrocher le titre car c’est un club qui mérite de jouer en D1A. Le club a fait beaucoup de sacrifices et d’investissements pour atteindre ce niveau et cette montée n’était qu’une juste récompense. Ça a été un long chemin depuis les échelons amateurs et je suis fier d’avoir fait partie de cette histoire.”

Rommens reste un suiveur attentif du RWDM. Pour lui, pas question de voir les Molenbeekois faire l’ascenseur d’ici à quelques mois. “J’ai vu quelques matchs, il y a beaucoup d’intensité dans leurs rencontres, il y a énormément de qualité dans cette équipe mais je reste surpris de leur début de saison, surtout après leur préparation compliquée. Mais aujourd’hui, ils semblent avoir digéré tout ça, ils jouent très bien et avec les supporters derrière eux, je ne me fais aucun souci pour la suite de leur saison.”

Westerlo avant-dernier avec six points, voilà de quoi surprendre. Mais si le RWDM souhaite se maintenir, il n’aura d’autre choix que de l’emporter samedi à domicile. Au risque de voir les Campinois revenir sur leurs talons. “Le début de saison de Westerlo est très étonnant. Avec trois potentiels descendants, la lutte pour le maintien s’annonce chaude. Dans ce contexte, ni le RWDM, ni Westerlo ne peuvent perdre ce week-end.”

Il a retrouvé Vincent Euvrard à Zulte Waregem

Parti à Zulte pour jouer en D1A, Rommens a vu le RWDM monter alors que son club était relégué en D1B.

Après le barrage perdu contre Seraing, Nicolas Rommens a quitté le RWDM pour rejoindre Zulte Waregem et la D1A. Le hasard a voulu que quelques mois plus tard, les Molenbeekois accédaient à l’élite alors que Zulte basculait en D1B. De quoi nourrir des regrets ? “Après la montée manquée avec le RWDM, j’ai fait le choix de rejoindre un club en D1A. Mais c’est vrai qu’au terme de la saison dernière, avec le titre du RWDM et notre relégation, j’ai peut-être un peu de regrets. Mais c’est une décision que j’avais prise un an avant et à l’époque, je ne pouvais pas imaginer qu’un tel scénario allait se produire”, explique-t-il.

Si un retour a, à un moment, été envisagé par certains, il n’en fut rien. Mais la porte n’est pas fermée. “Si l’occasion se présente, j’y réfléchirai à deux fois. Le club a beaucoup changé, mais le RWDM reste gravé dans mon cœur.”

Nicolas Rommens est retourné en D1B avec Zulte Waregem. ©belga

En attendant, c’est du côté de Zulte Waregem qu’il évolue, où il a retrouvé un certain Vincent Euvrard, nommé coach il y a quelques semaines. “Je ne jouais pas beaucoup avant sa nomination. Depuis qu’il est là, il m’a redonné beaucoup de confiance et j’ai retrouvé ma place dans l’équipe. C’est un réel plaisir d’évoluer à nouveau sous ses ordres. Nous avions déjà une très belle relation à Molenbeek, une époque dont nous ne parlons toutefois pas beaucoup. Mais j’imagine que ça viendra au fil des semaines.”

Zulte Waregem, actuellement deuxième en D1B, veut tout faire pour remonter dès cette saison. “Avec deux montants, nous devons figurer parmi les deux premiers. Et peut-être retrouver le RWDM en D1A la saison prochaine.”