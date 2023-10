Un voyage trop long pour Segovia et Mboup dans le onze : les compos probables de RWDM – Westerlo (DIRECT 18h15)

D’autant plus que les hommes de Jonas De Roeck sont des concurrents directs dans la lutte contre la relégation. “Oui, bien sûr qu’il faut prendre des points et qu’il y a de la pression, a continué le capitaine. Mais comme lors de tous les matchs lorsque nous jouons le maintien. Il faut se servir de cette pression.”

Que Makhtar Gueye ait vu sa suspension être annulée est un soulagement pour Claudio Caçapa. L’entraîneur brésilien ne devrait, par contre, pas pouvoir compter sur Luis Segovia dès le coup d’envoi. Le leader de la défense est à peine revenu jeudi, après avoir assumé ses responsabilités internationales avec l’Équateur. “Nous verrons comment il s’entraînera ce vendredi, détaille le T1 molenbeekois. Le problème, c’est que le voyage a été long pour lui. Il a bien dormi.”

Alors que William Klaus, Jonathan Heris et Moussa Sissako devraient former le trio en défense, Ilay Camara occupera le côté droit (notamment vu la blessure de Sambu Marsoni). À gauche, Caçapa devra trancher entre Abner et Youssouf Koné.

Shuto Abe et Pierre Dwomoh seront alignés dans l’entrejeu, sauf surprise (comme une éventuelle titularisation de Florent Da Silva). Le plus gros changement pourrait intervenir dans l’animation offensive. Pour compenser le manque de profondeur, l’entraîneur du RWDM pourrait opter pour Pathé Mboup, aux dépens de Xavier Mercier, et Jeff Reine-Adélaïde en soutien de Gueye.

Du côté campinois, De Roeck ne devrait pas modifier grand-chose par rapport à son onze victorieux contre Courtrai. La question est surtout de savoir si Nacer Chadli sera suffisamment remis de son élongation au mollet. Si ce n’est pas le cas, il prendra place en tribunes. Westerlo reste sur une série de trois matchs sans défaite : Standard (0-0), Genk (3-3) et Courtrai (1-0).