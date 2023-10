Jonathan Héris frustré après le nouveau nul concédé par le RWDM : “On joue au mini-foot au milieu, c’est une nouvelle fois ridicule”

La fin de match s’annonçait pourtant tranquille pour le RWDM, alors peu inquiété par Westerlo. “J’avais dit sur le terrain que ce n’était plus une question de jouer au foot. Mettez les ballons devant, on s’en fout. Mais non, au contraire les autres joueurs n’écoutent pas, on joue au mini-foot au milieu alors qu’on peut gérer. C’est une nouvelle fois ridicule”, poursuit le défenseur molenbeekois, visiblement énervé contre les siens.

Avec trois points d’avance sur la zone rouge, le RWDM devra prendre des points dans les trois prochains matchs, tous face à des concurrents directs. “Le coach nous a parlé début de semaine, confie Héris. On a un certain nombre de points à prendre dans ces quatre matchs (Westerlo ce samedi soir, puis Saint-Trond, Courtrai et Eupen). On en a déjà perdu deux, alors qu’on est une équipe qui monte, qui doit se mettre à l’abri le plus vite possible.”

Les hommes de Caçapa devront relever la tête dès vendredi prochain, sur le synthétique du Stayen.

