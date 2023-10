Les joueurs du RWDM ont été naïfs contre Westerlo et les choix de Claudio Caçapa se sont retournés contre lui : “Je n’ai pas d’explication”

Au lieu de ça, les hommes de Claudio Caçapa se retrouvent englués dans une lutte contre la relégation de plus en plus serrée. Cette gestion des fins de match ne cesse de leur jouer des tours. “Je n’ai pas d’explication, a avoué l’entraîneur. Nous parlons et continuons à travailler. Mais encore une fois nous payons le prix de nos erreurs. Nous avons une jeune équipe. Je ne peux qu’espérer que nous apprenons de nos erreurs. En fin de match, il faut fermer boutique et dégager le ballon. Mais nous ne parvenons pas à le faire.”

”Mini-foot” au milieu

Comme l’explique Caçapa, l’équipe est encore jeune. D’où ces traits de naïveté tout à fait naturels. Deux actions tardives doivent tourner en boucle dans sa tête. La première : quand ses troupes exploitent mal une opportunité de contre, à la suite d’un corner de Westerlo, en supériorité numérique, à cinq contre deux en toute fin de partie. La seconde : quand Griffin Yow a égalisé dans les ultimes secondes.

En prélude de ce but encaissé, Shuto Abe aurait peut-être pu commettre une faute intelligente à la suite de sa perte de balle. Tandis que Moussa Sissako était hors position, Niklo Dailly, monté au jeu, a été pris dans son dos. Une situation qui illustre le manque d’expérience et de roublardise dans les rangs. “J’avais dit sur le terrain que ce n’était plus une question de jouer au foot, a confié un Jonathan Heris bien remonté. Mettez les ballons devant : en touche, en corner… On s’en fout. Mais non, au contraire les autres joueurs n’écoutent pas, on joue au mini-foot au milieu alors qu’on peut gérer. C’est une nouvelle fois ridicule. Nous avions fait le plus dur en ouvrant la marque.”

Le silence a régné dans le vestiaire. “Nous étions tous dépités, a avoué Luis Segovia, titularisé malgré son retour tardif d’Équateur et son vol de 15 heures. Nous avions tout en main et nous laissons filer le succès tout à la fin… C’est le même scenario que les dernières fois. Si c’est dû un manque de concentration ? Ça pourrait être la cause…”

La sortie d’Ilay Camara

Les joueurs vont devoir assumer une grosse partie de la responsabilité. Mais le staff, avec Caçapa en tête de file, aussi. Les choix tactiques posent question. Si la performance de Sanchez, préféré à Abe, aura été ambivalente, celle de Pathé Mboup a été plus que décevante. Le jeune Sénégalais a été déployé pour combler le déficit de profondeur. Sans succès. Au-delà de ces deux titularisations surprises, les changements effectués auront été tout aussi étonnants. À l’image, surtout, de la sortie d’Ilay Camara. Le latéral qui a servi Florent Sanchez pour l’ouverture du score a été remplacé par Dailly, qui est donc entré pour occuper une position qui n’est pas du tout la sienne. “Non, Ilay n’était pas blessé, a justifié Caçapa. C’est simplement un changement que j’avais déjà en tête. Pour mettre plus de fraîcheur sur le côté.”

À sa décharge, l’entraîneur brésilien doit composer avec un groupe mutilé par de nombreuses blessures. Sans oublier que, lui aussi, n’en est qu’au début de sa carrière d’entraîneur principal. Il n’a toujours que 15 matchs à son actif.