Traumatisme du temps additionnel, l’expérience Mboup, le spectre des playdowns…  : ce qu’il faut retenir du partage du RWDM contre Westerlo

Westerlo, lanterne rouge, reste à six points. Mais si les Molenbeekois n’avaient pas concédé le nul, ils auraient pu reléguer les Campinois à huit unités et revenir sur les talons du Club Bruges. Au lieu de ça…

Le traumatisme du temps additionnel

Revivre encore, encore et encore le même scénario. Tom Cruise l’a fait dans Un jour sans lendemain, le RWDM l’a fait contre l’Union, Charleroi et Westerlo. Comme si, quand le quatrième arbitre brandit son panneau pour indiquer le nombre de minutes additionnelles, les Molenbeekois se retrouvaient traumatisés.

Quatre des cinq (!) derniers buts encaissés par Theo Defourny ont été inscrits à la 90e minute ou après. “Je suis triste, nous avions la victoire au bout des doigts, a expliqué Luis Segovia, dont le trajet pour revenir d’Équateur a duré 15 heures (ce qui ne l’a pas empêché d’être titularisé). C’est le même scenario lors de trois matchs. Je dois m’entraîner, travailler davantage. L’atmosphère dans le vestiaire ? Le silence. Mais nous savons que nous avons une bonne équipe.”

Les problèmes de Deila mettent indirectement un peu plus de pression

”Heureusement”, Eupen s’est incliné à l’Union SG. Même si OH Louvain l’emporte contre Saint-Trond ce dimanche (19h15), le RWDM gardera la tête au-dessus de l’eau. L’ennui, c’est évidemment que ce match contre Westerlo aurait pu prendre la forme d’un énorme soulagement. Au lieu de cela, les hommes de Caçapa ressentent le souffle chaud des playdowns dans leur cou.

D’autant plus que Courtrai a surpris le Club Bruges de Ronny Deila, en pleine crise. Tant le KVK que les Louvanistes ont déjà licencié leur coach et pourraient donc surfer sur une vague de renouveau. Tout se resserre dans le bas de tableau, alors que le RWDM se mordra les doigts de ne pas avoir réussi à préserver cet avantage contre Jonas De Roeck&Co.

Le plan Mboup n’a pas marché

De là à dire qu’elle n’est pas à réitérer serait trop précoce, mais l’expérience Mboup en soutien de Makhtar Gueye n’a pas été fructueuse contre Westerlo. Le jeune Sénégalais a été titularisé avec, comme objectif, de compenser le déficit de profondeur qu’a engendré la blessure de Mickael Biron.

Mboup possède le profil le plus similaire à celui du Martiniquais, homme fort du début de saison. Raison pour laquelle Caçapa l’a préféré à Xavier Mercier, qui a des qualités totalement différentes. L’attaquant, venu cet été de Lyon, a su montrer l’une ou l’autre bribe de son talent mais n’a globalement pas été suffisamment audacieux et entreprenant. Logique peut-être pour un garçon qui n’a toujours que 20 ans.

L’autre choix surprenant de Caçapa aura été celui d’aligner Florent Sanchez aux dépens de Shuto Abe. Quand le premier fait de la technique son atout, le second brille par sa discipline, sa condition physique et son engagement. Les deux milieux se compléteraient peut-être bien en théorie, mais leur façon de jouer est surtout diamétralement opposée. Contre Westerlo, Abe aurait probablement pu commettre une faute “intelligente” dans l’action précédant l’égalisation. Sanchez, de son côté, a ouvert le score. Le Français a signé une prestation ambivalente : mêlant aisance technique à un manque cruel de percussion et de changement de rythme.

Camara a le volume et la dernière passe

Zakaria El Ouahdi, Sambu Marsoni et… Ilay Camara. Troisième homme à occuper le flanc droit, le latéral/défenseur/milieu arrivé d’Anderlecht lors du mercato estival a prouvé toute son utilité. Le plus polyvalent des Molenbeekois fait plus que dépanner dans le couloir. À croire, presque, que quand Marsoni sera rétabli, la concurrence sera intense. Mais la question ne se posera que plus tard. Une très bonne pioche.

Camara a impressionné par son énorme volume de course. Mais pas seulement… Son premier beau fait d’armes a été cette combinaison avec Makhtar Gueye en début de partie – probablement la première belle action du RWDM. Il a ensuite parfaitement servi le géant sénégalais. Dommage que le coup de tête du meilleur buteur de l’équipe termine sur le poteau. Reste que la passe décisive est finalement arrivée plus tard quand, d’une inspiration géniale, Camara a isolé Sanchez.

