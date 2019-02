En pleine bagarre pour une place en playoffs 1, Saint-Trond a aligné une troisième succès consécutif samedi soir en venant à bout de Waasland-Beveren (2-1).

Cinquièmes avec 42 points, les Trudonnaires resteront dans le Top-6 à l'issue de cette 25e journée. Gand (6e, 38 pts) et Anderlecht (7e, 37 points) reçoivent respectivement Mouscron et Zulte Waregem dimanche et peuvent faire le rapprochement.

Le duel entre les Canaris et les Waaslandiens s'est résumé à une histoire de penalties en première période. Jordan Botaka s'en est procuré un avant de le transformer dans la foulée pour le but du 1-0 (18e). Francesco Forte lui a répondu de la même manière quatre minutes plus tard après une faute de Kenny Steppe sur Opoku Ampomah (22e).

En difficulté face à l'organisation défensive waaslandienne, St-Trond a fini par marquer un deuxième but en fin de match sur une action brouillonne transformée chanceusement en but par le Japonais Kosuke Kinoshita (88e). Un but qui inquiète Waasland-Beveren, désormais 15e de Pro League.

Dans l'autre rencontre de la soirée, Courtrai s'est imposé 0-1 à Eupen. Dans une rencontre assez pauvre en occasion franches, c'est Felipe Avenatti qui a illuminé la soirée des Courtraisiens d'un but de la tête à la 43e minute. Grâce à cela, Courtrai conserve sa 9e place et revient à un point de Charleroi. La sixième place occupée par Gand (un match de moins) n'est distante que de quatre points. Eupen est quant à lui 10e avec 28 points.

Lokeren renaît face à l'Antwerp et se remet à y croire

Après cinq défaites consécutives et des prestations fort décevantes, Lokeren s'est remis sur pied samedi en battant l'Antwerp 2-1. Ce succès surprenant relance les Lokerenois dans une course au maintien qui semblait désespérée il y a encore quelques jours. L'équipe de Glen De Boeck (17 points) revient à cinq points de Waasland-Beveren, son adversaire le plus proche, à cinq journées de la fin.

Troisième du championnat, l'Antwerp ne s'attendait vraisemblablement pas à voir un Lokeren si énergique dans la première demi-heure de jeu. Découverts sur leur côté droit, les Anversois se sont laisser perforer à la 32e par Knowledge Musona (1-0).

Au retour des vestiaires, les hommes de Laszlo Bölöni ont montré les dents mais ne sont pas parvenus à prendre Davino Verhulst à défaut. En contre, Lokeren s'est même permis d'aller planter un deuxième but grâce à Marko Miric, impérial de la tête sur un centre de Tirpan (2-0, 67e).

Parti à l'abordage, l'Antwerp s'est loupé à plusieurs reprises notamment avec Mbokani (72e et 85e). Le matricule N.1 a fini par réduire l'écart sur penalty par Refaelov (90e) et à offrir des arrêts de jeu sous haute tension à ses supporters. Malgré l'assaut final, les Anversois ont dû se résigner la défaite. Ils resteront donc troisièmes (45 points) à l'issue de cette 25e journée.