Les crampons sont au placard et les sifflets aussi. Comme les footballeurs, les arbitres sont aussi au chômage technique pendant la pandémie. Il est facile pour eux de s’entraîner individuellement mais les conséquences sont plus importantes sur le plan financier. Bien plus que pour un joueur.

Si les arbitres de Pro League touchent un salaire fixe, il ne représente qu’un petit pourcentage de leurs revenus mensuels.