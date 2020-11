Albert Sambi Lokonga : "On a dominé pendant 90 minutes mais on encaisse encore une fois à la dernière minute. On doit retravailler dessus, il ne faut pas que cela nous affecte. Hendrik Van Crombrugge nous a fait peur en fin de match mais on ne peut rien lui reprocher, il a réalisé plusieurs fois des arrêts de classe mondiale. Je ne suis pas content, on jette deux points aujourd'hui et ce n'est pas la première fois qu'on le fait."

Hannes Delcroix : "On encaisse trop souvent en fin de match. On était bien en bloc. Sur le but, j'ai perdu Yaremchuk de vue. On est très déçu, on doit essayer de gagner le prochain match."

Bruno Godeau : "On aurait mérité les trois points car on avait poussé en deuxième mi-temps, on avait la main sur le jeu. On n'a pas eu beaucoup d'occasions mais eux non plus. Il faut pointer la mentalité de l'équipe dans un match très brouillon. Il ne faut pas oublier que nous jouons presque tous les trois jours. Chapeau à l'équipe pour la réaction. C'est un groupe qui ne lâche pas. La confiance se construit, ce sont des bonnes bases avant la trêve internationale. Le but de Yaremchuk est un but de renard, on ne peut pas mieux la mettre. Laisser un petit espace contre un attaquant comme ça peut tuer le match."

Roman Yaremchuk : "Mon but est très important mais on doit être honnête. Un club comme Gand doit être plus fort. On a joué contre une belle équipe d'Anderlecht qui progresse vite avec Kompany. C'est un honneur de jouer contre une équipe pareille. C'est mon travail de marquer. Je suis sévère avec moi-même mais on ne progresse qu'en étant sévère avec soi-même."

Amir Murillo : "C'est très frustrant car on a préparé un plan de jeu toute la semaine. On a maitrisé la rencontre, sauf en fin de match. Il faut continuer à travailler. Ce n'est pas un problème physique mais un souci de concentration. Il faudra le résoudre pour mieux aborder les rencontres qui arriveront."