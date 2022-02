Samoise (Gantoise), disculpé, et Samatta (Antwerp) et évitent la suspension

Division 1A

Ally Samatta (Antwerp) et Matisse Samoise (La Gantoise) peuvent se réjouir d'avoir refusé la transaction proposée lundi par le Parquet de l'Union belge qui prévoyait un match de suspension effectif, plus un avec sursis pour chacun. Les deux joueurs ont défendu avec succès leur cause mardi devant le Comité disciplinaire pour le football professionnel.