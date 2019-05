Le milieu de terrain était le premier Rouche à faire face aux journalistes.

“Cette défaite constitue une grande déception car on avait la possibilité de se repositionner au classement”, avoue d'emblée Samuel Bastien, qui a tenté d’apporter de la vitesse dès sa montée sur le terrain dans le dernier quart d'heure. “On avait l’opportunité de faire un meilleur match mais on ne l’a malheureusement pas saisie car on n’a pas réussi à prendre l’ascendant dans cette rencontre.”

Une incapacité à imposer son jeu qui est assez surprenante vu la physionomie de la partie, et cette carte rouge adressée à Sebastiaan Bornauw dès la 11e minute.

“Je ne sais expliquer pourquoi on n’est pas parvenu à faire la différence contre dix joueurs, mais je n’ai même pas envie de trouver d’excuse”, reconnaissait encore le médian. “Le Standard a une très bonne équipe, qui dispose de qualité et de caractère, mais on ne veut pas se cacher derrière le fait qu’il y avait des absents, dont des fortes personnalités du groupe.”

Après une bonne entame dans ce mini-championnat, les Liégeois restent sur un zéro sur neuf, qui pourrait peser lourd dans la balance au décompte final. “Cette défaite est un gros coup sur la tête, mais à part continuer de travailler, il n’y a rien d’autre à faire”, concédait encore Bastien.

Avec quel objectif désormais ? “On va se battre jusqu’au bout en prenant match par match, tout en restant positif pour essayer de gagner le plus de points possible et arriver là où on veut être, c’est à dire la troisième place parce qu’elle est beaucoup plus avantageuse.”