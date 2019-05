Les Limbourgeois affichaient logiquement un large sourire après la rencontre. "Notre objectif était de maintenir notre avantage avant d’aller à Bruges. C’est certain qu’on a fait un bon pas vers le titre et ce serait un rêve de le fêter à Bruges la semaine prochaine", avançait Sander Berge après la belle victoire 4-0 face à l’Antwerp. Le milieu de terrain reconnaissait le début de match compliqué, jusqu’au penalty transformé. "Ils nous ont mis sous pression et c’est sûr que le but d’ouverture nous a soulagés. La rencontre s’est ouverte et on en a profité."

Philippe Clement a apprécié le comportement de ses joueurs. "La manière était au rendez-vous et c’est ce qui nous a permis de passer au-dessus de cette équipe."

Ce large résultat a même permis de ménager Malinovskyi, un peu malade pendant la semaine. Bölöni reconnaissait la supériorité du Racing Genk. "Je les félicite. Pour moi, ça fait déjà plusieurs mois qu’ils sont champions."

Les Anversois n’ont réussi à mettre en difficulté les locaux que dans les vingt premières minutes.

"On a montré notre vrai visage en début de match, avec de la force, de la détermination. Puis ce penalty nous a mis un petit coup sur la tête. Il faut être capable de jouer à ce niveau durant plus de 20 minutes pour pouvoir accrocher une telle équipe", analysait l’entraîneur de l’Antwerp.

La note est évidemment salée pour les visiteurs.

"J’ai demandé à mes joueurs de tout tenter en seconde période. Mais il y a eu cette erreur individuelle qui nous coûte le 2-0. Là, Genk a survolé et a totalement dominé la rencontre. On a essayé de résister avec nos moyens…"