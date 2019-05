Sébastien Bruzzese se débarrasse enfin de l’étiquette de “bon numéro 2”.

Si Courtrai est en finale des playoffs 2, c’est en partie grâce à son excellent gardien. Il ne s’agit pas de Joël Pereira, le jeune rempart portugais né en Suisse et prêté par Manchester United, mais de Sébastien Bruzzese (30 ans), le Liégeois du KVK, qui est en train de réaliser la meilleure (demi-) saison de sa carrière. Même si Pereira a disputé cinq matchs en playoffs 2, c’est Bruzzese qui jouera mercredi soir.





“On rêve de ce ticket européen, qui serait le premier de l’histoire de Courtrai. On ne sous-estime pas Charleroi, mais on n’a pas peur. C’est à Charleroi d’avoir peur. Les équipes n’aiment pas venir jouer à Courtrai.”





Courtrai n’a pas snobé les playoffs 2.





“Les primes sont les mêmes en playoffs 2 qu’en phase classique. Et puis, il y a l’ambition sportive. On est une bande de revanchards, des gars avec de l’expérience, qui n’ont pas toujours eu leur chance ailleurs.”





Vous en faites partie.





“Oui. Journalistes et entraîneurs m’ont trop facilement collé l’étiquette de ‘bon numéro 2’ . Je n’ai pas toujours été assez respecté. À Zulte, j’étais en concurrence avec Bossut, mais Dury m’a mis sur le banc pendant trois ans. Bruges a acheté un nouveau gardien en hiver (NdlR : Ludovic Butelle) , alors qu’on était premiers avec moi au but… Mentalement, cela a été très dur sur le banc.”





À Courtrai, Kaminski était le numéro 1.





“On avait plus ou moins le même niveau. Mais le club avait investi en lui et il est plus jeune que moi. Lors de son départ à Gand, j’ai saisi ma chance et on a aligné les victoires. Je vis une deuxième jeunesse. Je n’ai jamais été aussi heureux.”





Et bon…





“Je suis plus sobre et plus sûr de moi. Je suis moins stressé qu’avant. Je me sens comme un poisson dans l’eau dans cette équipe d’amis. Je dois montrer que je veux être le numéro 1 pour la saison prochaine.”





Il vous reste un an de contrat.





“Correct. Je peux encore jouer cinq ou six ans à ce niveau. Je veux devenir le Penneteau de Courtrai. Mon ambition est de rester et la direction le sait.”





Et quid d’une aventure à l’étranger ? Ou le poste de numéro 2 dans un club du top ?





“J’ai passé assez de temps sur le banc, j’ai été assez dans l’ombre. Je n’exclus rien, mais même si je gagne moins d’argent, je préfère être titulaire à Courtrai.”