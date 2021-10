Bonne nouvelle pour le KV Courtrai qui est parvenu à prolonger le contrat de son joueur-vedette: FaÏz Selemani, qui était entré dans la dernière année de son bail. Le natif de Marseille a signé pour quatre ans de plus. A 27 ans, il a choisi de s'installer dans la durée à Courtrai.

C. F.

Les chances de prolongation étaient pourtant encore très faibles il y a quelques semaines. Le joueur semblait certain de vouloir aller au bout de son contrat puis de partir gratuitement.

Mais la direction courtraisienne a accepté de faire un gros effort, acceptant les demandes du joueur et de son agent Fouad Ben Kouider. Selemani devient ainsi le plus gros salaire du club et Courtrai accepte également de prendre en charge l'amende de 500.000€ que le joueur doit payer à l'Union dans le cadre de sa rupture de contrat unilatérale il y a deux ans.