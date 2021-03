Jeudi dernier, l'actuel 15e de Jupiler Pro League avait annoncé que deux joueurs avaient été testés positifs. Vendredi, trois joueurs et un membre du staff ont également été testés positifs. Toutes les personnes contaminées ont été placées en quarantaine. Des tests supplémentaires ont été effectués lundi après-midi et les résultats seront connus mardi.

Samedi, le STVV doit se rendre à Waasland-Beveren pour le compte de la 31e journée de championnat. Les joueurs devront passer les tests organisés par la Pro League mercredi. "Seuls les résultats du test de mercredi auront ou non un impact sur le match de samedi", a précisé le club dans un communiqué. "Le staff sportif et médical suit de près la situation et travaille aussi dur que possible en vue du match en déplacement contre Waasland-Beveren."