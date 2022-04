Seraing, qui n’a ramené qu’un point d’Ostende (2-2), terminera à la 17e place, quel que soit son résultat lors de la dernière journée contre Genk. Les Métallos disputeront donc les barrages, pour tenter d’éviter l’aller-retour en 1B Pro League.

Seraing pensait pourtant s’offrir un match de la dernière chance, contre le Racing. Mais de nouvelles erreurs défensives ont précipité sa perte, et Ostende s’est offert une égalisation sur penalty en toute fin de match, scellant son sauvetage et condamnant les Liégeois à disputer une double confrontation contre le 2e de 1B Pro League (aller le samedi 23 ; retour au Pairay le 30).

Sans doute face au RWDM. Le club bruxellois sait depuis la défaite de Waasland-Beveren vendredi au Lierse (même si le club a déposé après une interruption d’une vingtaine de minutes à cause de jets de pétards explosifs (bombes pyrotechniques) vers ses fans qui a causé une quinzaine de blessés et une dizaine d’interpellations) que sa 2e place est acquise… au minimum. Mais Westerlo, qui pouvait acter hier soir son retour en Jupiler Pro League (il a quitté la D1 en 2017), a été battu à Lommel (2-1), et n’est pas encore champion. Le club molenbeekois, s’il bat Deinze ce dimanche soir, peut même revenir à 4 points, à deux matchs du terme… et alors qu’un Westerlo - RWDM est au programme de la dernière journée ! Le club bruxellois peut donc encore rêver du titre (les Anversois doivent se rendre à Mouscron le week-end prochain, et les Molenbeekois reçoivent Waasland !).

Le succès de Lommel condamne par contre Virton, qui descendra en Nationale 1… à moins qu’un club n’obtienne pas sa licence.