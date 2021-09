C’est un Seraing bien teinté de Rouche à tous les étages qui retrouvera le Standard dimanche, en début de soirée.

Comme le disait si bien Charles Aznavour, nous allons vous parler d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ou plutôt les moins de 25 ans, cinq mois et 27 jours pour être exact. Car le dernier affrontement entre Rouches et Métallos en première division remonte au 16 mars 1996 (succès 3-0 des Rouches avec un doublé de Goossens et un but de Wilmots).

Le Seraing-Standard de ce dimanche au Pairay sera le 17e de l’histoire de la D1, 17, tiens, tiens, comme le matricule initial du RFC Seraing.

Pour passer de Sclessin au Pairay, il vous en coûtera moins de cinq kilomètres en voiture. Un court trajet que certains ex-Rouches n’ont pas hésité à franchir pour s’établir du côté de Seraing. Aujourd’hui, c’est à tous les étages de Seraing qu’on retrouve des anciens du Standard. C’est avec huit mois d’avance (elle est programmée le 27 mai 2022) que se tiendra donc, ce dimanche, la fête des voisins liégeois.

(...)