Du dernier derby de 1996 en championnat, les joueurs n’ont que très peu de souvenirs.

16 mars 1996. 20 heures. Le coup d’envoi d’un duel entre le Standard et Seraing était donné. C’était le dernier. Le Standard l’emportait trois buts à zéro, sans vraiment forcer, des œuvres de Goossens (2x) et de Wilmots.

À l’époque, la rumeur d’une absorption de Seraing par le club voisin faisait de plus en plus de bruit, avant que la nouvelle ne devienne officielle. Fini donc les derbys du bord de Meuse.

Depuis lors, les clubs se sont métamorphosés. Si le Standard est parvenu à rester au sommet du football belge, Seraing a refait surface, sous différents noms et matricules. Aujourd’hui, les Métallos se retrouvent en D1A et on peut à nouveau assister à des derbys liégeois.

Le premier, en championnat, en 25 ans d’histoire, a lieu ce dimanche dans un stade du Pairay presque comble, où les supporters des deux camps seront… mélangés. Même si ceux du Standard ne pourront pas afficher leurs couleurs. Bien entendu, on n’oublie pas le match de Coupe de Belgique du 3 février dernier, dans un contexte particulier.

Toujours est-il que Seraing n’a jamais battu le Standard. Autant dire que cette jeune équipe dirigée par Jordi Condom aura à coeur d’entrer dans l’histoire du club et du football belge.

Roberto Bisconti, Serge Kimoni et Didier Quain éléments présents dans le camp des Rouge et Noir, le 16 mars 1996.

(...)