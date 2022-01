Seraing-Union interrompu à cause du brouillard: on n'y voyait rien... (PHOTOS) Division 1A N. Ch. Après le Covid, c'est le brouillard qui frappe la Division 1A.

Un épais brouillard a gâché une première mi-temps plutôt animée, du côté de Seraing. Alors qu'Undav et Vanzeir (d'un plat du pied digne de Thierry Henry) marquaient enfin dans un même match, et que Bager était exclu, les téléspectateurs n'y voyaient pas grand-chose.



Les staffs des deux équipes se plaignaient d'ailleurs à l'arbitre du match des mauvaises conditions durant la mi-temps, alors que le marquoir affichait 0-2 (pour ceux qui pouvaient le voir).



Au retour des vestiaires, l'arbitre de la rencontre se dirigeait vers le centre du terrain pour juger de la visibilité. Il rentrait alors aux vestiaires pour signifier aux deux équipes que la pause était prolongée de trente minutes. Mais la situation n'évoluait pas et M. De Cremer était contraint de reporter la deuxième mi-temps à une date ultérieure. Le match reprendra donc à la 46e minute avec le score de 0-2. Peut-être ce dimanche ou lundi.



Affaire à suivre...