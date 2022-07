Seraing partage à Differdange pour la première fois de la préparation (0-0)

Privé de Noa Lukebadio, de Gérald Kilota et d'Elias Spago, Seraing a partagé l'enjeu (0-0) face à la solide équipe de Differdange (2e la saison dernière en BGL Ligue) ce samedi en fin de journée. Le match initialement prévu à 18 heures a finalement commencé une heure plus tard. On retiendra un tir sur le piquet de Marius.



Il s'agit du premier match nul pour Seraing lors de cette préparation. Les deux rencontres précédentes (à Verlaine et à Wiltz) s'étaient soldées sur le score de 1-2.



Les renforts Guillaume Dietsch, Sergio Conceição, Marvin Tshibuabua, Valentin Guillaume et Christophe Lepoint étaient de la partie. Seul Sambou Sissoko, toujours en France, était absent et prendra part aux entraînements avec le groupe dès le début de la semaine prochaine.