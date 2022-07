Le défenseur français Sandro Trémoulet signe à Seraing

Les Métallos continuent leur mercato en vue de la saison prochaine. Ce mercredi, c'est à nouveau en France qu'ils sont allés faire leurs emplettes. Sandro Trémoulet, un défenseur central gaucher de 22 ans, a signé en provenance du FC Sète. Du haut de son mètre 90, le Franco-Guadeloupéen est un solide gabarit. Passé par le Crès, Narbonne et Vannes, il a signé pour deux saisons, plus une en option, au Pairay.

"J'ai directement eu un bon feeling avec le coach. Dès notre première conversation, le courant est bien passé entre nous et c'est le petit plus qui m'a aidé à prendre ma décision. J'ai découvert un groupe sympa, où la bonne entente règne. Mes premières sensations sont très bonnes", indique-t-il.

"J’espère jouer un maximum de rencontres et que Seraing se rassure le plus vite possible. Je connais un peu le championnat belge, par le biais de clubs comme le FC Bruges, Genk ou Anderlecht. On m’a dit que c’était une compétition assez physique, où le jeu offensif était mis en évidence. J’ai eu l’occasion de suivre des rencontres du FC Bruges en Ligue des Champions et on peut dire qu’il y avait du niveau !"

Souriant et détendu, Sandro a pris la pose avec la bonne humeur qui le caractérise et a posé dans les tribunes du Pairay en faisant le signe du rappeur... Jul. "Pourquoi ? (rires) C'est vrai que j'aime bien sa musique, mais c'était surtout une dédicace à mes amis qui sont, eux, de grands fans !"



©RFC Seraing