José Jeunechamps après la victoire face à Charleroi : "Mieux faire dans l’utilisation du ballon"

José Jeunechamps ne s'enflamme pas après la troisième victoire de son équipe en quatre matchs amicaux de préparation, à nouveau sur le score de 2-1. "Une victoire n'est jamais négligeable, surtout avec un noyau aussi reconstitué. C'est intéressant pour la dynamique collective", retenait l'entraîneur du RFC Seraing sous le soleil tubizien, ce vendredi. La prestation de son équipe peut être scindée en deux parties. Côté pile : une bonne assise défensive - Dietsch et Galje n'ont pratiquement rien eu à faire et le but carolo est tombé sur corner -, ainsi qu'un bloc compact et solidaire. Côté face : trop peu de maîtrise de balle et un usage forcé des reconversions - qui ont tout de même amené l'un des deux buts et quelques situations dont deux poteaux. "Il y a différentes façons de gagner un match et notre premier but, très tôt (NdlR : dès la 1re minute, par Guillaume), a décidé du profil de ce match", reprend Jeunechamps. "Mais on doit clairement mieux faire dans l'utilisation du ballon parce que, si on n'existe qu'en misant sur un bloc défensif, sur toute une saison, ça me semble trop léger… Il reste beaucoup de travail, mais le plus important, c'est qu'on avance et que la mentalité est présente."

Trémoulet a joué

Alors que plusieurs renforts sont encore attendus par l’entraîneur des Métallos, notamment un véritable attaquant de pointe et au moins un défenseur central, le dernier arrivé, Sandro Trémoulet (22 ans), a disputé ses premières minutes ce vendredi contre Charleroi. Le défenseur gaucher, arrivé du FC Sète il y a quelques jours à peine, a eu droit à une petite demi-heure qu’il serait périlleux de juger.