Seraing est prêt pour la reprise: "On est une équipe compliquée à jouer"

Il faut rester prudent." José Jeunechamps s'oblige à rester les pieds sur terre, bien conscient qu'en football, plus qu'ailleurs, la vérité d'un jour est rarement celle du lendemain. Pour autant, le technicien liégeois a apprécié la prestation de ses hommes, hier soir. Seraing s'est montré particulièrement solide pour écarter Saint-Trond, une semaine après avoir pris la mesure de Charleroi. "Je suis partagé entre deux sentiments, poursuit-il. D'abord, il y a la naissance d'un groupe, d'un dispositif et d'une animation sur le terrain. Ensuite, j'ai suffisamment d'expérience pour savoir qu'une bonne préparation ne garantit pas un bon début de championnat. Nous devons nous montrer exigeants, je n'arrête pas de le répéter aux joueurs."

Sur la pelouse de Geel, les Métallos ont, une nouvelle fois, montré qu'ils étaient capables de former un bloc solide, ne laissant quasiment aucune occasion à leur adversaire, si ce n'est sur phase arrêtée (Dietsch a été sauvé par son poteau après cinq minutes). Cette fois, ils ont également ajouté une bonne dose de réalisme, via un superbe mouvement collectif qui permettait d'isoler Marius sur l'ouverture du score et une magnifique passe en profondeur de Bernier sur le second. "Former un bloc défensif est ce qu'il y a de plus simple dans le football, mais nous sommes une équipe compliquée à jouer et c'est déjà très positif. Nous continuons à travailler notre utilisation du ballon, à développer des attaques placées pour contourner le bloc adverse mais c'est ce qui demande le plus de temps."

L’attaquant Ejaiti Ifoni (Porto B) va signer

Malgré cette bonne campagne de préparation, Seraing cherche encore à se renforcer. Dans cette optique, l'attaquant nigérian Ejaiti Ifoni va renforcer la division offensive. Cet attaquant nigérian de 22 ans a marqué un but en neuf apparitions avec Porto B au cours de la défunte campagne après avoir inscrit treize réalisations en autant de matchs dans le championnat mozambicain. "Il faut aussi compléter notre défense", dit José Jeunechamps, qui devrait encore voir deux autres joueurs de Metz débarquer.