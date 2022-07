Seraing s’incline à Zulte Waregem (2-0) et confirme les problèmes montrés pendant sa préparation

Dans le football, la vérité d’un jour est rarement celle du lendemain, surtout lorsqu’on évoque des enseignements après une longue campagne de préparation. Seraing a démontré que cette légende footballistique était parfois usurpée en affichant au grand jour ses qualités mais, surtout, ses manquements actuels.

Pendant septante minutes, les Métallos sont pratiquement parvenus à contrecarrer les plans flandriens, en fermant bien le jeu dans l’axe et en laissant leur adversaire uniquement compter sur les exploits individuels de Jean-Luc Dompé pour faire la différence. Cela aurait pu suffire, notamment suite aux nombreuses largesses défensives de Tshibuabua, mais Vossen Sangare et Drambaiev se heurtaient, tour à tour, à un Guillaume Dietsch particulièrement inspiré pour son retour en Belgique.

Comme cela arrive souvent dans ce type de rencontre, les phases arrêtées sont prépondérantes. Il n’existe pas de meilleure solution pour faire sauter un verrou. Zulte Waregem l’a parfaitement compris en exploitant deux de ses trois seules opportunités de la seconde période sur autant de corners.

Bien entendu, cette défaite confirme que Seraing ne pourra rien revendiquer de mieux que le maintien cette saison, comme José Jeunechamps n’a cessé de le répéter depuis le début de la préparation. Pour y parvenir, le club devra absolument apporter plus de poids offensif dans ses prochaines rencontres. Hormis via une frappe contrée de Lepoint et une tête à côté de Sergio Conceiçao, les Métallos n’ont jamais fait frissonner Bossut. Le staff ne disposait d’aucune cartouche offensive sur le banc des remplaçants et espère que Simon Elisor, non qualifié pour cette première journée, retrouvera rapidement du rythme.

Le chantier est encore important au Pairay mais comme l’a précisé le coach, ce noyau n’est pas encore totalement formé et le dernier mois du mercato doit permettre d’apporter un peu de qualité, ce qui sera indispensable pour éviter l’une des trois dernières places du général. Michaël Franken



Zulte Waregem : Bossut, Ciranni, Tambedou, Lopez, Drambaiev (83e De Bock), Sangaré (66e Fadera), Rommens, Sissako, Novatus (88e Hubert), Vossen (88e Braem), Dompé (83e Demuynck).

Seraing : Dietsch, Tshibuabua, Opare, Trémoulet (79e Spago), Conceiçao, Lepoint, Lahssaini (79e Guillaume), Sissoko, Poaty, Marius (71e Marsoni), Bernier.

Avertissement : Sangare.

Arbitre : M. Put.

Les buts : 74e Fadera (1-0), 87e Lopez (2-0).