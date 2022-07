Lahssaini sur son retour à Seraing: "J’ai joué comme arrière droit à Metz, je voulais absolument revenir ici"

Sami Lahssaini ne perd pas de temps depuis son retour à Seraing, seulement officialisé en fin de semaine. Le médian était immédiatement dans le onze de base alors qu’il n’avait disputé que la dernière demi-heure du match amical à Genk. "Et je n’avais pas eu beaucoup de temps de jeu avec Metz : vingt minutes contre Sedan… comme arrière droit", souligne le médian. "J’ai immédiatement demandé à revenir à Seraing mais avec le changement de direction à Metz, le staff voulait absolument voir tous les joueurs qui avaient été prêtés. Cela a mis du temps pour officialiser mon retour mais je suis très content de revenir à Seraing."

Malheureusement, son retour n’a pas permis aux Métallos de prendre un point sur la pelouse de Zulte Waregem, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien. "On avait un bloc assez compact, notre adversaire a eu besoin de deux phases arrêtées pour trouver l’ouverture", poursuit-il. "On a senti un peu de pression en début de rencontre mais Guillaume (Dietsch) était en grande forme. Nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions et dans ces conditions, c’est difficile de marquer. Mais ne paniquons pas, ce n’est que la première rencontre du championnat."

Il faudra se reprendre immédiatement, dimanche, face à Courtrai. "Ce sera plus compliqué de se maintenir vu que trois équipes basculeront à l’échelon inférieur. Nous avons un groupe assez jeune qui a du potentiel et, surtout, a envie de le montrer. Ça peut le faire…"