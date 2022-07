Georges Mikautadze réussit ses débuts avec Metz en plantant un but.

Cette saison, Seraing a perdu plusieurs éléments retournés à Metz, qui ne peut prêter que trois joueurs maximum à son partenaire. Parmi les retours en Lorraine, il y a celui de Georges Mikautadze. Le jeune attaquant géorgien avait impressionné le monde du foot belge lors de son passage à Seraing, principalement lors de sa première saison en D1B.



Pourtant, à Metz, il n'était jamais parvenu à s'imposer et disputait ce samedi son troisième match officiel en équipe première pour le club français. Un début de saison plus que réussit puisqu'il a inscrit le deuxième but de la victoire 3-0 des Messins face à Amiens. Il a même reçu une ovation.



D'autres anciens Métallos de la saison dernière étaient de la partie comme Jallow, Maziz ou encore Cachbach. Ce dernier pourrait d'ailleurs revenir à Seraing dans les prochaines semaines si Metz lui trouve un remplaçant.