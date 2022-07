Jupiler Pro League : Seraing n'est pas parvenu à marquer, pas même sur penalty, et Courtrai l'a puni

Grâce à Tsuyoshi Watanabe (59e), Courtrai est allé remporter la victoire 0-1 à Seraing, dimanche en match de la 2e journée de la Jupiler Pro League. Les deux équipes ont terminé à dix: chez les Kerels, Amine Benchaib a reçu la rouge à la 26e minute et dans l'autre camp, Marvin Tshibuabua a été exclu à la 87e. Au classement, Courtrai compte trois points comme l'Antwerp, Zulte Waregem, Genk, Charleroi, Anderlecht, le Club de Bruges, Westerlo, Eupen, Ostende et le Cercle. Seraing a son compteur bloqué à zéro tout comme Malines, seules équipes dans ce cas, mais Seraing est la seule à ne pas avoir marqué en 180 minutes de jeu. Chez les Métallos, Abdoulaye Sylla a pris la place de Morgan Poaty en défense, le nouveau venu Leroy Abanda a été préféré à Sami Lahssaini au milieu et Simon Elisor a été préféré à Marius pour former le duo d'attaque avec Antoine Bernier. A Courtrai Karim Belhocine a directement titularisé Dorian Dessoleil en l'absence d'Aleksandar Radovanovic dont le transfert au Legia Varsovie a capoté.

Si Courtrai a fait illusion en début de rencontre grâce à une tentative astucieuse de Billel Messaoudi repoussée en coup de coin par Guillaume Dietsch (4e), Seraing a été la meilleure équipe et s'est créé pas mal d'occasions. Par contre, les Métallos ne sont pas parvenus à marquer: Sergio Conceiçao a envoyé le ballon sur le poteau (14e) et Elisor a manqué la transformation d'un penalty accordé par Jonathan Lardot, suite à l'intervention du VAR, pour une faute commise sur lui par Dessoleil (20e). Alors qu'ils se sont retrouvés en supériorité numérique suite à l'exclusion de Benchaib pour une faute sur le milieu français serésien Sambou Sissoko (26e), les Métallos ont encore vendangé des occasions notamment par Bernier, qui n'a pas parachevé un joli solo (36e).

Après la pause, les Kerels, avec le défenseur malien Sambou Sissoko à la place d'Alexandre De Bruyne, sont mieux sortis de leurs starting-blocks et un tir de Habib Keita a été détourné en corner par Tshibuabua (48e). Seraing a réagi mais Sissoko a oublié de marquer (50e). De l'autre côté, Watanabe n'a pas tremblé quand le ballon a atterri dans ses pieds sur un coup franc de Kristof D'Haene (59e, 0-1).

José Jeunechamps, qui s'est senti obligé de tenter quelque chose, a sorti un arrière, Sandro Tremoulet, pour un attaquant, Marius (62e). Mais ce coup n'a pas amélioré l'efficacité des Liégeois: Elisor (67e, 82e), Sissoko (68e, 78e) et le duo Conceiçao-Tshibuabua n'ont pas réussi à surprendre Ilic (78e).