Seraing est prêt à affronter Genk : "Nous allons jouer contre la meilleure équipe de Belgique"

Sur le papier, la rencontre entre Seraing et Genk ne devrait pas laisser beaucoup de place au suspense.

Les Limbourgeois tournent à plein régime depuis le début de la campagne, au point de se positionner comme l’un des plus gros favoris au sacre national, tandis que les Sérésiens viennent tout juste de signer le premier succès de leur saison sur la pelouse d’Eupen. Pour couronner le tout, José Jeunechamps ne pourras pas compter sur les services de Sami Lahssaini, blessé, et peut-être de Christophe Lepoint, incertain à cause d’une douleur au genou.

Pourtant, on ne veut pas baisser les bras au Pairay. On se souvient même de la défaite enregistrée durant la campagne de préparation face au même Racing (4-0) quelques jours avant le début de la saison. "Ce revers nous avait remis les pieds sur terre mais cela nous avait permis de dégager beaucoup d’enseignements", se souvient Abdoulaye Sylla. "On sait que Genk est un sérieux candidat au titre mais cela ne va pas nous déstabiliser. La victoire face à Eupen est intervenue au bon moment. Nous sommes motivés pour battre un grand."

Ce discours ressemble à celui qui avait précédé le déplacement à Anderlecht. Pourtant, les Sérésiens étaient passés complètement à côté de leur sujet, surtout en première période. « Nous avions joué avec le frein à main. Moi aussi, je ne l’avais pas abordée de la bonne manière mais ce match nous a beaucoup servi », continue le défenseur. On se souvient que Christophe Lepoint avait stigmatisé le comportement de ses équipiers, trop gentils à l’égard de l’adversaire. "Il faut rappeler que notre grand rectangle est notre maison, notre zone. Que les attaquants adverses aillent jouer ailleurs", continue Sylla, sourire en coin.

Toujours dans l’attente de renforts, José Jeunechamps est bien conscient que la réception de Genk est un sacré morceau. "Oui, tu peux dire que nous allons jouer contre la meilleure équipe de Belgique. Si le coach actuel arrive à répéter ce qu’il a fait à Malines, ce dont je ne doute pas, avec le talent mis à sa disposition, ça peut être très, très costaud."

Pour autant, le technicien connaît les principes à tenir pour jouer un rôle en vue dans ce match. "La clé, ce sera notre organisation, qui est notre force. Il faudra jouer le même match qu’à Eupen, en étant encore dix fois meilleur dans chaque secteur. Nous devrons essayer de sortir de leur gros pressing, de bien serrer les lignes et d’être costauds sur phases arrêtées. Nous devrons leur faire mal en contre car on a vu que cette équipe n’est pas toujours bien équilibrée… "