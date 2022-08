Accueil ... ... Division 1A Seraing Sans des renforts, Seraing est en gros danger Sans un nouveau joueur de caractère par ligne, les Métallos sont en grand danger. Michaël Franken ©Photo News

Les amoureux du football adorent suivre les séries qui leur font découvrir les coulisses de leur club préféré, comme l'illustre le succès d'All or Nothing sur Netflix . On pourrait suggérer aux producteurs de consacrer la prochaine saison à Seraing et, surtout, à ce qui s'est passé pendant la mi-temps du match contre Genk. Durant...