Jeunechamps: "On sent que Malines se cherche encore"

Le travail ne manque pas : renforcer le noyau, intégrer les nouveaux et trouver un équilibre. Cette semaine, le staff a encore reçu l'apport de trois nouveaux éléments (Cachbach, Mbow et Ba), dont seul le premier connaît le championnat belge. "On suivait Mbow depuis un petit temps ; je n'ai eu que de bons échos à son sujet. Reims l'a fait resigner avant de nous le prêter, ce qui veut quand même dire quelque chose. Il va nous amener de la taille et j'aime travailler avec des Sénégalais, explique José Jeunechamps. Ba a joué dans des clubs de D2 italienne et a été formé à Nantes. Mes premières impressions ne sont pas mauvaises."

Ces arrivées ne seront pas superflues pour forcer un résultat sur la pelouse malinoise. Lanterne rouge, Seraing doit grappiller quelque chose ce week-end avant d'entamer un triptyque pour le moins compliqué : Bruges, Antwerp, Standard. "Vous allez me prendre pour un fou, continue le coach. Quand je pense aux matchs contre Courtrai et Charleroi, je me dis que nous étions à quelques détails près d'être la révélation de la troisième partie de tableau. Je le dis souvent au groupe. Il nous a manqué un peu de détermination, d'expérience et de concurrence."

Autant d'éléments indispensables quand on veut se mêler à la lutte pour le maintien. "Malines, c'est un déplacement difficile mais on sent que cette équipe se cherche encore à la suite du changement d'entraîneur. Le public peut jouer un rôle mais ça doit aussi nous galvaniser."