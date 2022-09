Mené 2-1 à la mi-temps, Seraing est parvenu à inverser la tendance et s'imposer 2-3 sur la pelouse de Malines samedi lors de la 7e journée du championnat de Belgique de football.

Seraing s'impose à Malines et laisse la lanterne rouge au Cercle

Cette victoire, la 2e de la saison pour les Métallos, permet au club liégeois de quitter la dernière place du classement. C'est désormais le Cercle de Bruges, battu vendredi par le Club dans le derby de la Venise du Nord, qui est lanterne rouge. Seraing a ouvert le score après que le gardien malinois Yannick Thoelen a dévié dans ses filets un envoi d'Antoine Bernier repoussé par le poteau vers le dos du gardien malinois.

La joie des Métallos a été de courte durée. Malines a égalisé cinq minutes plus tard par Thibaut Peyre et Sandy Walsh a donné l'avance au Kavé en portant le score à 2-1 à la 44e minute.

Le match était relancé à la 69e minute, lorsque l'arbitre accordait un penalty à Seraing pour une faute sur Bernier dans le rectangle. Marius Mouandilmadji se présentait aux onze mètres et trompait Thoelen pour ramener l'égalité au marquoir. L'attaquant tchadien trompait une nouvelle fois Thoelen à la 81e minute, permettant à Seraing de signer sa 2e victoire de la saisn après celle décrochée il y a deux semaines contre Eupen.

Eupen a d'ailleurs fait la mauvaise affaire samedi en s'inclinant 0-1 devant Courtrai. Monté au jeu huit minutes plus tôt, Dylan Mbayo a inscrit l'unique but de la rencontre à la 82e minute. Un but qui permet de rentrer avec 3 points en poche de leur déplacement au Kehrweg.

S'il n'est plus dernier, Seraing ne quitte toutefois pas la zone rouge. Le club liégeois est 16e avec 6 points, le même total qu'Eupen, 15e grâce à une meilleure différence. Westerlo, qui se rend dimanche à l'Antwerp, et Ostende, qui va au Standard samedi sor, comptent aussi 6 points, derrière Courtrai, 12e avec 7 points. Malines pointe au 10e rang avec 7 unités également.