Une qualification en Coupe de Belgique et un nouveau joueur en une soirée pour Seraing

Les conditions étaient dantesques, au point de menacer le début de la seconde période. Le vent et la pluie se sont abattus avec vigueur sur la pelouse de Sint-Eloois-Winkel, mais cela n'a pas empêché Seraing de composter son ticket pour le sixième tour de la Coupe de Belgique. "Mission accomplie face à une équipe de qualité qui avait gagné tous ses matchs de championnat", résumait José Jeunechamps.

Mansoni et Bernier, via une frappe déviée au bout du temps additionnel, ont permis aux Métallos de signer un second succès d’affilée, quatre jours après la victoire à Malines, ce qui ne leur était plus arrivé depuis près de dix mois.

Cette bonne dynamique donne le sourire au groupe, bien conscient qu'il devra encore hausser son niveau pour avoir une chance de briller, samedi après-midi, contre le monstre brugeois. "Cela nous a aussi permis de donner du temps de jeu à certains joueurs et de leur montrer que tout le monde devait être concerné."

Comme prévu, José Jeunechamps a titularisé Simon Elisor à la pointe de l’attaque. Le Français voulait profiter de ce voyage chez une équipe de Nationale 1 pour retrouver la confiance et débloquer son compteur en Belgique. En vain. Il se créait pourtant une belle opportunité en début de partie, mais sa frappe était déviée en corner par un défenseur adverse.

Vagner prêté par Metz

Outre sa qualification, Seraing a entériné l'arrivée de José Dias Goncalves Vagner, ou Vagner pour les intimes. Cet ailier droit cap-verdien, également capable de jouer comme attaquant de pointe, s'est révélé à Nancy en plantant 14 buts en 37 sorties. Transféré à Saint-Étienne, il n'a pas confirmé avant de recevoir une nouvelle chance à Metz. Auteur de six buts, il a été prêté la saison dernière à Sion, n'accumulant que 57 petites minutes de jeu en trois apparitions.